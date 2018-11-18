CHP Milletvekili Erdin Bircan Hayatını Kaybetti

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan
, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
30 Temmuz tarihinde olağanüstü kurultay çalışmaları kapsamında gittiği Iğdır
'da beyin kanaması geçiren CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, burada ameliyat edilmiş, ardından Ankara
'ya sevk edilmişti. Yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilen Bircan'dan bugün acı haber geldi. Erdin Bircan'ın hayatını kaybettiği belirtildi.
CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan 59 yaşındaydı. - EDİRNE
Edirne,Milletvekili,Cumhuriyet Halk Partisi,Erdin Bircan
18 Kasım 2018 Pazar 10:46