CHP Milletvekili Mahmut Tanal: Gökçeada da maden sahası ihalesine çıkarıldı

Kaz Dağları'nda siyanürle yapılacak maden arama çalışmasına yönelik tepkiler devam ederken CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Gökçeada'nınmaden sahası ihalesine çıkarıldığını ifade etti. Tanal, ihalenin 17 Eylül'de yapılacağını söylerken ihale bedelinin de238 bin 700 TL olduğunu ifade etti.

Mahmut Tanal, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Çanakkale'nin doğası bozulmamış turizm cenneti Gökçeada'ya da kıyacaklar! Gökçeada'da da altın, gümüş ve bakır madeni aranacak. İhale 17 Eylül'de"

TÜRKİYE GENELİN 1102 ADET MADEN SAHASI İHALEYE ÇIKARILDI

Evrensel'in haberine göre, Tanal, ihale bedelinin 238 bin 700 TL olarak belirlendiği bilgisini de verdi. İhaleye çıkarılan alanların haritasını Twitter hesabından paylaşan Tanal, Türkiye genelinde bin 102 adet maden sahasının ihaleye çıkarıldığını da söyledi.

ŞİLE DE VAR

"Kazılmadık, girilmedik alan kalmayacak" diyen Tanal ayrıca, ihaleye çıkarılan yerler arasında İstanbul'un Şile ilçesinin de olduğunu söyledi.

KAZ DAĞLARI'NDA NE OLUYOR?

Kaz Dağları'ndaki Kirazlı köyünde Kanada firması Alamos Gold'un yerli ortağı Doğu Biga Madencilik şirketince yürütülen altın madeni projesinde, binlerce ağaç kesilmiş ve tepki çekmişti.

Kaz Dağları'nda yapılmak istenen siyanürle altın arama çalışmalarına karşı başlatılan Su ve Vicdan Nöbeti 22'nci gününde de devam ediyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kesimlerin 2 yıldır devam ettiğini vurgulayarak, "Bugün şehrimize Kaz Dağları hassasiyeti için geldiğini iddia eden misafirlerimizin hiçbirinin aklına, 2 yıldır ağaç kesilirken eylem yapmadık da kesim bittikten sonra eylem yapıyoruz, bugün eylem yapmanın ağaçlara faydası yok. Peki kime faydası var?' diye sormak gelmedi mi?" demişti.