CHP Milletvekili Metin İlhan Açıklaması

KIRŞEHİR (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili Metin İlhan, katıldığı bir programda yaptığı açıklamasında, "15 yıldır AK Parti Belediyesi var. Güzel yapılan her şeyi alkışlıyoruz. Ortada 460 milyon borç var. Türkiye'de bu borç Kırşehir 'in ilk 10 içerisine girmesi gerekirdi. "dedi. Milletvekili İlhan, Belediye borçları üzerine yaptığı açıklamasında;"Borç listesi açıklandı. Bu harcanan para ile daha birçok proje de hayata geçirilebilirdi. Bazı projeler maliyetlidir. İstihdam alanları genişletilerek üretime destek projeleri yapılmaları gerekirdi. Biz belediye iş yapmadı demiyoruz, daha fazlası ve üretim çalışmaları olabilirdi diyoruz. 4 Aylık belediyeden de çok şey bekleniyor. İktidar partisi değiliz. Biraz zamana ihtiyaç var. Kaynak gelmesinden ziyade önünün de kesileceğini biliyoruz. "diye konuştuTBMM'inde 2 ana başlıkta çalışma yürütüyoruzGazetecilerin soruları üzerine açıklamada bulunan milletvekili İlhan, TBMM'inde Kırşehir'de yaşanan sorunlardan kaç tanesinin Ankara'ya iletildiği sorusu üzerine yaptığı açıklamada, "Mecliste anlattığınız her şey aslında ciddiye alınarak karşılığı hemen iletiliyor. Mecliste anlattığımız her konuyu şehirde yaşayan insanların talepleri üzerine hareket ediyoruz. Konuşmalardan ziyade verdiğimiz soru önergeleri var. Rekor sayıda soru önergeleri verdik. 22 soru önergeleri var 5 soru önergesi de onay bekliyor.Sağlık siyaset üstü bir şey bu alandaki her hizmet toplum için çok önemli toplumuzda güzel hizmetlerin halka yansıması çok önemli. Şehir hastaneleri insanların ulaşımları şehir dışına yapılmasıyla sorun oluşturuyor. Şehir hastanelerini desteklemiyoruz. Kırşehir'de Kadın Doğum Uzmanını sayısının 3'ten 2'ye düşmesi nüfusa göre sıkıntılı bir durum. 21. Yüzyılda bir doğumu yaptıramıyorsak hastanenin olmasının anlamı da yok. Yaşanılan sorun çok ciddi bir sorun. Belli işlerin altyapısı olmadan sıkıntılı durumların gelmesi de kaçınılmaz oluyor. Doktorlarımızın da özverili çalıştığı kanaatindeyim. "Kapalı toplantılarda CHP Genel Başkanının liyakate önem verilmesi gerektiği noktasında daima uyarılarda bulunduğunu ifade eden Milletvekili İlhan, "Hiçbir şekilde liyakatsiz kişilerin görevlendirilmesinin savunulacak tarafı yok. Belediye Başkanımız da benim soy adımda olan kimse gelmesin diyor. Biz, kimseye teminat vermiyoruz."ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR