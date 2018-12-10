CHP Milletvekili Metin İlhan: "Bireyler Eşit Hak ve Özgürlüklerle Adil Yargılama Hakkına Sahiptir"

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:34



10 Aralık 2018 Pazartesi 16:34

KIRŞEHİR (İHA) – Dünya İnsan Hakları günü nedeniyle CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, yaptığı yazılı açıklamada bireylerin eşit hak ve özgürlüklerle adil yargılama hakkına sahip olduğunu belirtti.Milletvekili Metin İlhan, "Bireylerin hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonunca hazırlanıp kabul edilen bildirge tüm insanlık açısından kilometre taşlarından biridir. Tüm bireyler, ırk, dil, din, cinsiyet, etnik köken ve düşünce farkı gözetilmeksizin eşit hak ve özgürlüklere, adil yargılanma hakkına sahiptir. Kişi hak ve hürriyeti ile fikir, inanç farklılıklarına anlayış konusunda adil, eşit ve hoşgörülü yaklaşımdan uzak, aykırı söylem ve uygulamalarla toplumları ayrıştıran, kutuplaştırıp, ötekileştiren olumsuz bir durumu da oluşturmaktadır." ifadesinde bulundu. - KIRŞEHİR