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CHP Milletvekili Metin İlhan'dan 'doktor açığı' açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktor açığı üzerine açıklamada bulundu.

14.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:05CHP Milletvekili Metin İlhan'dan 'doktor açığı' açıklaması
Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktor açığı üzerine açıklamada bulundu.

İlhan, yaptığı basın açıklamasında, "Sağlık konusunda bölgelerdeki hastanelerde vatandaşın mağduriyetleri sürmekte bizler yaşanan sorunların takipçisi olacağız. TBMM'i Genel Kurulunda da durumu gerekli şekillerde izah ettik. Aciliyet gerektiren konularda herhangi bir girişim olmamıştır. Mağduriyetlere varan sorunlarla karşılaşan halkın yaşadığı söz konusu durumların hepsi için tekrar gerekenlerin ivedilikle gerçekleştirilmesi Kırşehir'deki halkın sesi olmak adına çalışmalar yapılmalıdır"dedi.

Milletvekili İlhan, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göğüs hastalıklarında 4 doktor yer almaktadır. Buradaki doktorların 2'si Sağlık Bakanlığı kadrosunda olup diğer 2'si üniversitenin kadrosundadır. Radyoloji bölümünde 4 doktor vardır. Bunlardan da 1'i Sağlık Bakanlığı kadrosuna sahiptir, diğer 3'ü ise üniversite kadrosunda yer almaktadır. Göz bölümünde yine 4 doktor bulunmaktadır. Bu bölümde de 1 doktor Sağlık Bakanlığı kadrosundadır, diğer 3 doktor ise kadro olarak üniversiteye bağlıdır. Çocuk uzmanı olarak da aktif çalışan 4 doktor vardır ancak 1 doktor Sağlık Bakanlığı'na bağlı 3'ü de yine üniversite kadrosunda yer almaktadır.

Diğer taraftan göğüs hastalıklarında, göz, çocuk ve radyoloji bölümlerinde çalışan doktorların, bir veya ikisi aynı günler içinde ders vermesi nedeniyle poliklinik yapan doktor sayısı 1'e düştüğünden Kırşehir halkı ciddi bir mağduriyet yaşamakta ve dolayısıyla hizmete erişilememektedir. Bu sebeple gerek vatandaşlar gerekse doktorlar büyük boyutlara varan sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. 1 çocuk doktorunun bulunması nedeniyle hastalar problemler yaşamaktadır. Yine sorunlar arasında yer alan bir diğer konu da bir çok daldaki doktor açığı nedeniyle ultrason ve göz muayene randevuları da 2-3 ay sonraya sarkmaktadır." - KIRŞEHİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Metin İlhan, Kırşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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