CHP Milletvekili Özkan'dan Marmarabirlik Ziyareti

Marmarabirlik, 12 Ekim'de başlanan ürün alımlarının devam ettiği bugünlerde CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ı ağırladı. Marmarabirlik'in Başköy Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Özkan'a ürün alımları ve yaşanan sıkıntılar hakkında bilgiler verdi. Yapılan görüşmede sinek vuruğunun sofralık zeytine verdiği zarar ve Afrin'den ürün alımı konularında değerlendirmeler yapıldı.Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, zeytin zararlısı sinek vuruklu olan ürünün Marmarabirlik tarafından alınmasının mümkün olmadığını belirterek, "Marmarabirlik'in kalite standartları bellidir. TSE sofralık zeytin standartlarının dışında ürünün alımının yapılması durumunda, yıllarca büyük emek verilen dünyanın en büyük sofralık zeytin üreticisi olan Marmarabirlik markasına büyük zarar verir."dedi. Asa, bu konunun Tarım İl Müdürlükleri ile görüşülerek, birlikte yürütülecek kapsamlı bir çalışma ve Marmarabirlik tarafından verilecek desteklerle sorunu kökten çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Asa, görüşme sırasında Afrin'den ürün alındığına yönelik yapılan açıklamalara da değindi."Buradan özellikle siyasi büyüklerimize sesleniyorum. Afrin'den ürün alındığı yönünde yapılan açıklamalar sebebiyle üreticimiz büyük zarar görmektedir. Marmarabirlik'in Afrin'den zeytin aldığına dair yapılan asılsız açıklamalardan sonra üreticimizden özel sektör temsilcileri tarafından hem zeytin hem zeytin yağı düşük fiyatlardan alınmak istenmektedir. Afrin'den zeytin geldi şeklinde yapılan açıklamalarla fırsatçılara gün doğmakta, Marmarabirlik'in 12,65'e aldığı ürün özel sektör tarafından 8-9 TLye alınmak istenmektedir. Azami teslimat miktar sınırlamasının uygulandığı bu dönemde nasıl olur da zeytin alınır? Marmarabirlik 1 kilo bile Afrin'den zeytin almamasına rağmen adının anılması 32 bin ortağımız adına üzüntü vericidir" diye konuştu.Asa, şunları ifade etti:"2010 yılından bugüne toplan 125 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirildi. Bu kapsamda 27 bin tonluk CTP (cam takviyeli polyester) modern depolama tesisleri yapıldı. Bununla birlikte kapasitemiz 80 bin tonlara ulaştı. Marmarabirlik'in 52 bin ton alım planı var. Ekim ayının başında ilk altı ayda yeni alınan ürün olgunlaşıncaya kadar satışa sunulacak olan geçtiğimiz yıldan devreden stokumuz var. Birçok kooperatifimizdeuzun yıllar önce yapılan ve şu an atıl durumda olan betonarme depolar var. Kısaca, alım planımız kapsamında depolarımız ihtiyaca ancak karşılık vermektedir."Başkan Asa, Marmarabirlik'in dünü, bugünü ve geleceği konularında da, Milletvekili Özkan'a bilgiler sundu. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "2010'dan bugüne 1 TL kredi kullanmadan kendi öz kaynaklarımızla alımlarımızı ve yatırımlarımızı yapmaktayız. Öncelikli hedefimiz, üreticilerimizden daha çok ürün alabilmek için depolama kapasitemizi 100 bin tonlara çıkarmaktır" diye konuştu.Özkan da ziyarette yaptığı konuşmada, "Marmarabirlik'in faaliyet bölgesindeki sofralık zeytinin 1/3'ünü aldığını, üreticilerimizin taleplerine karşılık verebilmesi için öncelikle depolama kapasitesinin arttırılması zeytin üreticisine büyük katkı sağlayacaktır. Bu anlamda zirai üretimin temsilcisi olan Tarım Satış Kooperatiflerinin piyasaları regüle edebilmesi için devlet desteğinin verilmesi gerekmektedir. İhracatta da özellikle Balkanlar'a önem verilmelidir" diye konuştu.Özkan, "Müstahsilin geleceği için Marmarabirlik'e hepimizin sahip çıkması gerekmektedir. Bizler, üreticinin ve sektörün sıkıntılarını dinleyip, çözüme kavuşturulması yönünde her türlü desteğe hazırız. Maksadımız zor dönemler geçiren üreticimizin refah seviyesinin arttırılmasıdır" dedi.Özkan, "Üreticinin yaşadığı her sıkıntı Marmarabirlik'e yansımaktadır. Bizim görevimiz yaşanan bu sıkıntılar sebebiyle çözüm odaklı çalışmalara katkıda bulunmaktır. Yaşanan sinek vuruğu ve zirai hastalıklar kapsamında il ve ilçe tarım müdürlüklerince koordineli bir çalışma yürütülerek, çözüme kavuşturulmalıdır" diye kaydetti.Asa, Özkan'a sektörün meseleleri ve çözüm tekliflerini içeren bir dosya sundu. - BURSA