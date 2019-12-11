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Valinin davranışına CHP'li vekilden övgü: Bize böyle valiler lazım

İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile randevusu olan ve kapıda bekletilmeden içeri alınan CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Vali'yi diz çökmüş, vatandaşın derdini dinler vaziyette bulunca o anları sosyal medya hesabından "Vali diz çökmüş vatandaşın derdini dinliyor. Bize böyle valiler lazım" notuyla paylaştı.

11.12.2019 17:45 | Son Güncelleme: 11.12.2019 19:19Valinin davranışına CHP'li vekilden övgü: Bize böyle valiler lazım

Valisi Erol Ayyıldız, makamında yaşlı bir vatandaşın derdini dinlerken diz çöktü. O anları paylaşan CHP İzmir Atilla Sertel, "Randevumuz vardı, beklemeden odaya alındık. Vali diz çökmüş vatandaşın derdini dinliyor. Bize böyle valiler lazım" dedi.

VALİ'NİN FOTOĞRAFINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, makamında bir vatandaşı ağırladı. Vali Ayyıldız, bu sırada vatandaşın derdini dinlerken diz çöktü. O anları ise CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Ayyıldız ile randevusu olduğunu ifade eden Sertel, fotoğrafların altına şu notu düştü: "Erol Ayyıldız'ın makamında çekildi bu fotoğraf. Randevumuz vardı, beklemeden odaya alındık. Vali diz çökmüş vatandaşın derdini dinliyor. Danışmanım Seyfettin Şen o anı ölümsüzleştirdi. Bize böyle valiler lazım. Halkın önünde diz çöküp derman bulanlardan. Kutluyorum."

SOSYAL MEDYA İLGİ ODAĞI OLDU

Vali Ayyıldız'ın vatandaşla olan fotoğrafları sosyal medyada kısa sürede onlarca beğeni aldı.


Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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