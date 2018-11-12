CHP Milletvekilleri 7 Gün İçinde Savunma Yapacak

CHP
milletvekilleri 7 gün içinde savunma yapacak.
CHP TBMM Grup Disiplin Kurulu Zonguldak Milletvekili Ünal
Demirtaş başkanlığında toplandı. Toplantıda, CHP Ardahan
Milletvekili Öztürk Yılmaz
hakkında 'Yetkili organ kararlarına aykırı davranmak', 'Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' ve 'Partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak', Elazığ
Milletvekili Gürsel Erol
hakkında 'Yetkili organ kararlarına aykırı davranmak' fiilleri nedeniyle tedbirli olarak 'Gruptan kesin çıkarma cezası' ile cezalandırılmalarını öngören Grup Yönetim Kurulu kararlarını görüştüğü belirtildi.
Toplantıda iki milletvekiline; tedbir kararına 3 gün içinde itiraz edebilecekleri, yazılı savunmalarını 7 gün içinde iletmeleri ve istemeleri halinde sözlü savunma yapılabileceklerine ilişkin yazı yazılmasının kararlaştırıldığı bildirildi. - ANKARA
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:21