CHP milletvekillerinin Trabzon'daki temasları

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, "Fındık fiyatları düşer diyerek, endişemizi ve kaygımızı paylaştık. ve üzülerek söylüyorum haklı çıktık." dedi.Kaya, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve 26. Dönem Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'den oluşan heyet Trabzon'da sivil toplum örgütü temsilcileri ve dernekler ile görüşerek, hazırlayacakları raporu parti genel merkezine teslim edecek.İl başkanlığında vekillerden oluşan heyetinde katıldığı basın toplantısında konuşan Kaya, "Bir kaç gündür çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizler bu şehrin yaşayan insanlarıyız. Gittiğimiz her yerde ziyaret ettiğimiz her oda ve dernekte samimiyetle düşüncelerini bizlerle paylaşan yöneticiler, bu şehrin ve ülkenin daha iyi olması, daha iyi yönetilmesi adına çalışarak, bütün samimiyetiyle düşüncelerini bizlerle paylaşıyorlar. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.Kaya, Trabzon için topladığımız bilgileri diğer milletvekilleriyle gittikleri illerden topladıkları bilgileri genel merkeze sunacaklarını belirterek, "Bütün sorunların çözümü noktasında CHP bir irade ortaya koyarak, çözüm önerileri ortaya koyacak, gelecek ve yarınlar adına daha yaşanabilir bir ülke adına gerekli çalışmaları yapacak. Bu sonuçlardan sonuna kadar faydalanacağız. Muhtarlar Derneğini ziyaret ettik. Muhtarlarımız, Türkiye'de 50 bin 280 tane muhtarımızın olduğundan bahsetti ve muhtarlık kanunu ile ilgili bir takım düzenlemeler yapılması gerektiğini bize ilettiler bizde notumuzu aldık." diye konuştu.Fındıkla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Kaya, şunları kaydetti:"Biz üreticinin piyasada sahipsiz kalmaması gerektiğini parti olarak söylüyorduk. Çünkü bu sahipsizlik fındık fiyatlarını hızla aşağı düşürüyordu. Geçen yıllardan bunu yaşayıp öğrenmiştik. Ders alıp, görmüştük. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) piyasada olmasını istedik. Hükümette bu konuda bir adım attı. Biz fındığın fiyatını ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum ve her şeyin fiyatının arttığı bir ortamı düşünerek fındığın fiyatını 20 lira olarak önermiştik ancak hükümet 16,5 - 17 lira olarak belirledi. O zaman bir kaygımız daha oluştu. Bu gidişle fındık fiyatları düşer diyerek, endişemizi ve kaygımızı paylaştık. ve üzülerek söylüyorum haklı çıktık."Turizm yetkilileriyle de görüştüklerini belirten Kaya, turizmcilerin dert küpü olduğunu ileri sürdü.Öte yandan Kaya ve beraberindeki heyet Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Köksal Yavuz, Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölge Müdürü Hakkı Yazıcı ve bölge sanayicilerini ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.