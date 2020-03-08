CHP: Milli gelir kaybı küme düşürecek
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, "Milli gelirdeki kayıplar Türkiye'yi, en büyük 20 ekonomi liginde alt sıralara itti ve hatta küme düşme aşamasına getirdi" dedi.
08.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:22
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, "Milli gelirdeki kayıplar Türkiye 'yi, en büyük 20 ekonomi liginde alt sıralara itti ve hatta küme düşme aşamasına getirdi" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Ekonomi
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