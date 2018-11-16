CHP, Mısıroğlu'na Ait Olduğu Söylenen Restoranın Kaçak Bölümlerinin Yıkılması İçin Önerge Verdi

CHP, Kadir Mısıroğlu'na ait olduğu ileri sürülen Üsküdar'daki Yakamoz Restoran'ın aylar önce tespit edilen kaçak bölümleri ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) önerge verdi.

Kadir Mısıroğlu'na ait olduğu iddia edilen Üsküdar Çengelköy'deki restoranının kaçakları hakkında İBB Meclisi'ne soru önergesi verildi.

"KURUL İNCELEME YAPTI KAÇAKLARI TESPİT ETTİ"

CHP'li İBB Meclis Üyeleri Nadir Ataman, Doruk Bulut ve Deniz Erzincan tarafından verilen önergede, konuyla ilgili tam 9 aydır hiçbir işlem yapılmadığına dikkat çekildi. Meclis'te soru önergesini okuyan Nadir Ataman, "Nasıl Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk düşmanı olduğunu kendisi beyan ediyor.Bırakın Mustafa Kemal Atatürk'e küfreden meczubu korumayı. 9 ay önce İBB Meclisi'ne önerge verdik, restoranın bin metrekare kaçağı var dedik. İstanbul 6 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na dilekçe verdik. Kurul inceleme yaptı kaçakları tespit etti" dedi.

"NİYE YASAL İŞLEM BAŞLATILMIYOR"

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Ataman önergesinde şunları kaydetti:

"Sormak istiyorum, Mevlüt Uysal mı koruyor niye yasal işlemler başlatılmıyor? Yıkın Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı feslinin yerini. Tarafımıza gelen eski ve yeni fotoğraflara bakıldığında deniz tarafına zemine kazık çakılmak yöntemi ile restoran enine yaklaşık 6 metre, boyuna 40 m genişliğinde olmak üzere yaklaşık 250 metrekare büyütülmüştür. Kaçak yapı denizin üzerine kadar getirilmiştir. Parsel içinde kademelendirme yapılarak ikinci bir kat oluşturulmuş ve kapalı alan haline getirilmiştir. Ayrıca teras katıda bulunmaktadır yaklaşık 1000 metrekare kapalı alan oluşturulmuştur. Boğaziçi İmar Müdürlüğünün görevlerine baktığımızda bu yerden birinci derecede sorumludur."

ÖNERGE SEVK EDİLDİ

Ataman'ın önergesi oy birliği ile yanıtlanmak üzere İBB Meclis Başkanlığı'na sevk edildi.