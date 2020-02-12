Haberler » Güncel » CHP Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Eser'e FETÖ'den hapis cezası - Haber

CHP Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Eser'e FETÖ'den hapis cezası

Sosyal medya hesabından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini övdüğü iddiasıyla hakkında kamu davası açılan CHP Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Onur Eser, 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

12.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:34CHP Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Eser'e FETÖ'den hapis cezası
Sosyal medya hesabından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini övdüğü iddiasıyla hakkında kamu davası açılan CHP Gençlik Kolları Başkanı Onur Eser, 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Muratlı Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Eser ve avukatı katıldı.
Sanık Eser duruşmadaki ifadesinde, paylaşımları ile kimseyi övmeye çalışmadığını, suçlamaların asılsız olduğunu iddia etti.
Cumhuriyet savcısı mütalaasını sundu.
Mahkeme heyeti sanık Eser'i "suç ve suçluyu övmek" suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.
Öte yandan sanığın daha önce sabıkasının olmaması nedeniyle hapis cezası 5 yıl süreyle yeniden suç işlememesi şartıyla geriye bırakıldı.
Olay
CHP Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Onur Eser, sosyal medya hesabı üzerinden FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini övdüğü iddiasıyla 15 Temmuz 2019'da gözaltına alınmış, savcılıkça serbest bırakılmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Muratlı, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12.02.2020 18:19:41