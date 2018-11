CHP Myk Toplantısı

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:06



12 Kasım 2018 Pazartesi 17:06

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Millet, kendinden kopanlara mutlaka dersini verir. Yaklaşan yerel seçimler, milletin tercihini farkla yönde kullanacağı bir seçim olacak." dedi.CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.Toplantı sonrası açıklamada bulunan Öztrak, Kurtuluş Savaşı'nın Büyük Önderi, Cumhuriyet'in ve CHP'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal'i vefatının 80'inci yılında minnet ve hasretle andıklarını söyledi.Atatürk'ün milletin emperyalizmle mücadelesinin baş kahramanı olduğunu hatırlatan Öztrak, bu yıl da yüzbinlerlerin Anıtkabir'e aktığını, Atatürk sevgisinin milletin yüreğinde nasıl nakşolduğunun bir kez daha görüldüğünü ifade etti."Milletimiz ebedi önderini anmak için Anıtkabir'e koşarken, onun kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığının şu an başında bulunan zat, milletimizi kışkırtacak, bölecek bir girişimde bulundu, azılı bir Atatürk düşmanı, Yunan muhibbi fesli Kadir'i ziyarete koştu." diyen Öztrak, bu ziyaretin fotoğrafının tam da 10 Kasım'da basına servis edildiğini, bunun basit bir hasta ziyareti olarak kabul edilemeyeceğini, bunda açık bir mesaj, meydan okuma ve kutuplaştırmanın olduğunu kaydetti.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, yaptığı işin sorumluluğunu alarak, görevinden istifa etmesi gerektiğini savunan Öztrak, istifa etmemesi durumunda görevden alınmasını istedi.Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki patlamada ve Şırnak'taki bombalı saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, gazilere acil şifalar dileyen Öztrak, Şemdinli'deki patlamayla ilgili önce "arızalı mühimmat" denildiğini daha sora "terör saldırısına" işaret eden açıklamalar yapıldığını iddia etti.Ortada vatandaşları, şehitlerin ve yaralıların ailelerini tatmin edecek bir açıklamanın olmadığını ifade eden Öztrak, bu olaydaki sorumlunun "tek adam parti devleti" olduğunu öne sürdü."Dürbünle baksalar görmüyorlar"AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa'ya gitmeden önce PKK elebaşlarının başına ödül koyan ABD yönetimiyle ilgili "Arka planda nasıl iş tuttuğunuzu biliyoruz" dediğini anımsatan Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ondan sonra da kalktı Elize Sarayı'nda Trump'la kucaklaşarak etrafa gülücükler dağıttı. Bu 'biliyoruz' falan... Tamam biliyorsunuz da ne yapıyorsunuz? Adam istedi, 24 saatte Oval Ofisine papazı gönderdin. Bu saatten sonra ne derse desin, Trump şunu biliyor, size ne isterse kabul ettirecektir."Sarayın gündemi ile milletin gerçek gündemi arasındaki uçurumun her geçen gün büyüdüğüne işaret eden Öztrak, milletin gündeminin aş, iş, ekmek mücadelesi, sarayın gündeminin ise saltanat ve şatafat olduğunu savundu.Erdoğan'ın, hibe kaydı halen yapılmamış Katar'dan alınan uçakla Paris'e gittiğini savunan Öztrak, millet ekonomik krizle boğuşurken, uçağın döşenmesi için milyonlarca liranın harcandığını ileri sürdü."Milletten o kadar uzaktalar ki dürbünle baksalar milletin halini görmüyorlar. Millet de derdini bunlara anlatmak için tellal çıkarsa, sesini duyuramıyor." diyen Öztrak, Erdoğan'ın "et fiyatı, refah arttığı için arttı" açıklamasının "milletle alay etmek" olduğunu savundu."Neyi doğru yaptınız da..."Milletin eti bayramdan bayrama gördüğünü kaydeden Öztrak, "Millet, kendinden kopanlara mutlaka dersini verir. Yaklaşan yerel seçimler, milletin tercihini farkla yönde kullanacağı bir seçim olacak." dedi.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Türkiye ekonomik saldırıyı iki ayda püskürttü" dediğini aktaran Öztrak, şöyle devam etti:"Son iki ayda neyi doğru yaptınız da bu saldırıyı püskürttünüz? ABD'ye boyun eğip rahibi 24 saatte Oval Ofise göndermek, narh koymak, zabıtayla fiyat kontrol etmek, esnafları indirime zorlamak, TÜİK ve Sayıştay Başkan Yardımcılarını görevden almakla bu krizin aşılamayacağını artık Sayın Bakan görmeli."Faik Öztrak, Türkiye'nin dünyanın en kırılgan ekonomisi listelerinin başında yer aldığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:"(Ekonomik saldırıyı püskürttük) diyorlar. Dolar, Türk lirası karşısında sene başına göre hala yüzde 45 değerli. '2023'te Türkiye'ye milli geliri en yüksek 10 ülke arasına sokacağız' dediler bu hedef imkansızlaştı ama ülkemizi dünyanın en yüksek enflasyonunu yaşayan 10 ülke arasına sokuverdiler. 'Beni seçin faizle nasıl uğraşılır göreceksiniz' dediler, Arjantin ve Surinam'dan sonra dünyada en yüksek faizi veren üçüncü ülke haline getirdiler ülkeyi. 2019 için yüzde 2,3 büyüme hedeflediler ama bu çok düşük büyüme dahi artık geride kalmaya başladı. Dışarıda çok daha farklı büyüme rakamları telaffuz edilir oldu.""Konkordato işsizliği artırıyor"Ekonominin artık ani duruş noktasına geldiğine değinen Öztrak, ödemeler dengesine bakıldığında bu durumun görüldüğünü, Türkiye'nin cepten yemeye başladığını, rezervlerinin eridiğini dile getirdi.Öztrak, esnafın kan ağladığını, milletin evine ekmek götüremediğini, genç işsizliğin arttığını, 3. Havalimanı işçilerinin hala tutuklu bulunduğunu, Balıkesir'de, Trabzon'da süt üreticilerinin isyanda olduğunu, son üç ayda ilan edilen konkordatolar nedeniyle bankaların tahsil edemediği borcun 15 milyar liraya ulaştığını söyledi.Şirketler konkordato ilan edip borcunu ödemediğinde, bunlarla iş yapan esnafın çok daha kötü duruma düştüğüne dikkati çeken Öztrak, "Konkordato iflas sarmalı işsizliği artırıyor. İşsizlik bağıra bağıra geliyor. İnsanlar borç batağında. Gencecik insanlar, ailesinin geçimini sağlamak, borcunu ödeyebilmek için böbreklerini satmaya başlamışlar. Şehirde yaşayanlar mutfak masraflarıyla başa çıkamıyorlar." şeklinde konuştu.TÜİK'in açıkladığı enflasyonun gerçekle farklı olduğunu vurgu yapan Öztrak, bunun asgari ücretin, maaşların belirlenmesi bakımından büyük önem taşıdığını bildirdi."Aday ismi belirleme yetkisi PM'de"İnsani Gelişme Vakfınca hazırlanan rapora göre, insani gelişmeye sahip ilçelerin üçte 2'sinde CHP'li belediyelerin bulunduğunu aktaran Öztrak, CHP'li belediyelerin hem şehir ekonomisini iyi yönettiklerini hem altyapıya gereken önemi atfettiklerini hem de vatandaşa şeffaf bir şekilde hesap verdiklerini aktardı.Kılıçdaroğlu-Türk görüşmesiÖztrak, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı."Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Ahmet Türk'le görüşme yaptığı doğru mu? Burada ne görüşüldü?" sorusuna Öztrak, şu yanıtı verdi:"CHP Genel Başkanı demokrasiden, haktan, hukuktan, adaletten yana olan, her türlü aşırılıkla, terörle arasına mesafe koyan herkesle görüşür. Bu görüşmenin bir nezaket görüşmesi, karşı tarafı dinlemeye dönük bir görüşme olduğunu biliyorum.""Mansur Yavaş'ın Ankara'da ortak aday olarak gösterilip gösterilmeyeceğinin" sorulduğu Öztrak, isimleri belirleme yetkisinin Parti Meclisi'nde (PM) olduğunu ifade etti."CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu 'HDP ile ittifak yapacağız' açıklamasında bulunmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Öztrak, konuyla ilgili Tanrıkulu ile görüştüğünü, bu tip haberlerin "çarpıtma" olduğunu kaydetti."SGK'nın açıklarının kapatılması için Hazine'den para aktırıldığı" iddialarının sorulduğu Öztrak, SGK'nın son derece kötü yönetildiğini, borçlarının arttığını sözlerine ekledi.