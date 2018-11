CHP Myk Toplantısı

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:21



26 Kasım 2018 Pazartesi 15:21

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bürokrat harcayarak, aspirin tedavisiyle, pansuman tedbirleriyle bu krizi önleyemezler. Bankacılıkta Ali'nin külahını Veli'ye, Veli'nin külahını Ali'ye giydirerek, karşılıklarla oynayarak, türev ürünlerini artırarak sadece bilançoları makyajlarsınız. Bunun altından dünyanın en güçlü ekonomileri dahi kalkamadı. Uyarıyorum, bu yaklaşımınızla ülkenin başına çok büyük belalar açarsınız." dedi.CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.Toplantı sürerken açıklamada bulunan Öztrak, konuşmasına İstanbul Sancaktepe'de helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askere Allah'tan rahmet, yaralı askere şifa dileyerek başladı.Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan Öztrak, öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını, iktidardan 3600 ek göstergeyle ilgili açıklama beklediklerini söyledi.Öztrak, kadına şiddetin son 14 yılda 5'e katlandığına, her 10 kadından 4'ünün şiddet gördüğüne dikkati çekerek, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü'nde gösteri yapan kadınların polis şiddetiyle karşı karşıya kaldığını, Türk kadınının şiddetle yıldırılamayacağını belirtti.AK Parti ve MHP'nin yerel seçimde ittifak yapacağını anımsatan Öztrak, şunları ifade etti:"Hafta sonunda saray ve sarayın küçük ortağı aynı merkezden kaleme alındığı anlaşılan, milletimizi ortadan ikiye bölecek, ayrıştıracak, parçalayacak bir senaryoyu mahalli idare seçimleri kampanyasını başlatırken yürürlüğe koydular. Kendi beceriksizliklerinden kaynaklanan ve milletimizi kasıp kavuran ekonomik krizi ikinci plana atabilmek için sığındıkları yalanlar, son derece seviyesiz üslup ve söylemleri, seyredenlerin başını döndüren zikzakları, milleti aldatan bu ittifakın, onun öfkesinden nasıl da korkmaya başladığını açık seçik ortaya koydu. Bunlar efuliyi çekip, uçan saraylarından memlekete bakıp herkesi kör, alemi de sersem sanıyorlar. Artık iyice dağıttılar. Bu ülkenin ilk partisi, kuruluşun ve kurtuluşun partisi, ülkenin bekasının, birlik ve beraberliğinin teminatı CHP için akla izana aykırı, gerçeklerle uyuşmayan, nefret diliyle söyledikleri yalanları geldikleri yere aynen iade ediyorum."Öztrak, milletin kriz nedeniyle inim inim inlediğini belirterek, "Bunların amacı milletin gerçek gündemini karartmak, vatandaşın asıl sorunlarının tartışılmasını engellemek, seçimlere ayrışmış, bölünmüş, terör korkusuyla geçim kaygısı unutturulmuş, kutuplaştırılmış kitlelerle gitmektir. Artık İstanbul, Ankara ve İzmir'de havlu atacaklarını anladılar. Bu üç büyük şehirden birini bile alamayacaklarını gördüler. Daha bir ay önce 'herkes kendi yoluna' deyip ayrılanlar, dün panik içinde yeniden kucaklaşıyorlar." diye konuştu."İspat etmezseniz müfterisiniz""Bu zevatı izlerken milletimizin başı döndü ancak bunlarda nasıl bir omurga varsa dönmekten bir türlü yorulmadılar." diyen Öztrak, karşılarında artık ciddiye alınacak sorumlu bir siyaset anlayışının olmadığını savundu."Siyasette dip yapan bu ittifakın, üslupta da dip yaptığını" iddia eden Öztrak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emperyalizme karşı savaşırken kurduğu, milliyetçiliğini duvarlara değil, Kıbrıs'ın Beş Parmak Dağları'na, Ege'nin mavi sularına yazmış, Genel Başkanına PKK terör örgütü tarafından suikast tertip edilmiş CHP'yi terörle yan yana getirmek basit bir oksimoron değil, en hakikisinden edep yoksunluğudur." ifadelerini kullandı.Öztrak, atılan bu çamurların CHP'nin üzerinde durmayacağını vurgulayarak, "Madem böyle bir iddiayı ortaya attılar, onların da anlayacağı bir dille şunu ifade etmek istiyorum, bu dediklerini ispat etmezseniz müfterisiniz, şeref yoksunuz." diye konuştu.AK Parti'li bazı milletvekillerinin geçen hafta "federal sistemin işleyişi hakkında görüş alışverişinde bulunmak" üzere Almanya'ya gittiğini söyleyen Öztrak, bu ziyarete MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ön izin verdiğinin rivayet edildiğini aktardı."Millet kanatlı hayvan da yiyemeyecek""Hayrola arkadaşlar, bayram değil seyran değil, nereden çıktı bu federal sistem? Ne oluyor?" diye soran Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Dışarıda emperyal güçlere şirin görünmek için vatanı bölecek bu proje tekrar ısıtılırken, içeride on parmakta on kara, kendilerinden olmayan herkesi bölücü terör örgütünün yandaşı olarak karalıyorlar. Emperyalizmin tüm Ortadoğu'yu ve Kuzey Afrika'yı yeniden paylaşmak için tasarladığı bir projenin eş başkanı olmakla övünen Adalet ve Kalkınma Partisinin Genel Başkanı'ndan bizim alacağımız hiçbir yerlilik, millilik, birlik ve beraberlik dersi yoktur. MHP'yi yorgan yapıp üstlerine çekseler de bunları örtüp kapatamazlar ama yorgan kirlenir. Bunun hesabını da milletimize MHP'yi Adalet ve Kalkınma Partisine yorgan edenler verir."Türkiye'de mutfağın yangın yeri, işsizliğin kanayan bir yara olduğunu, ülkenin konkordato ve iflaslarla anıldığını savunan Öztrak, beyaz et sektöründe üreticilerin artan maliyetlere dayanamayarak üretimlerini sonlandırdığını, kırmızı et alamayan milletin, kanatlı hayvan da yiyemeyeceğini öne sürdü.Öztrak, protesto edilen senetlerin, karşılıksız çeklerin arttığına dikkati çekerek, eskiden kredi kartıyla pahalı olan şeyleri taksitle alan vatandaşların, artık iki ekmek için kredi kartı kullanır hale geldiğini savundu."Bari burada yapmasalar..."İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısının bu yılın ekim döneminde, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 artarak, toplam 3 milyon 200 bin kişiye ulaştığını belirten Öztrak, işsizlik ödeneği için başvuranların sayısının ise son 1 yılda 1,5 milyon kişiyi bulduğunu aktardı.Ekonomiye güvenin kalmadığını, üretimin çakıldığını, üniversiteli işsiz sayısının 1 milyon 100 bini aştığını, hayat pahalılığında Türkiye'nin dünyadaki ilk 10 ülke arasına girdiğini ileri süren Öztrak, "Bakıyoruz beyler sıkıntıların sorumlusu olarak soğanı bulmuşlar, soğan depolarında soğan sayıyorlar. Yine pansuman, yine aspirin tedavisi. Saraydaki bu beylere hatırlatayım, sorumlu arıyorsanız soğana değil, ülkeyi soyana bakacaksınız ama bu beyler ne yapıyor? Ülkeyi soyanı değil, soyanı yakalayanı görevden alıyor. En son İstanbul belediyelerini denetleyen Sayıştay 15. Grup Başkanı'nı da görevden aldılar." diye konuştu.Faik Öztrak, İstanbul'daki belediyelerin Sayıştayda yer alan usulsüzlüklerinden örnek vererek, şunları ifade etti:"Hepsinden önemlisi 'Kur'an-ı Kerim aldık.' demişler, Kur'an-ı Kerim'in KDV'sini yüzde 18 olarak yazmışlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in KDV'si yüzde 1. Ayıptır, günahtır, bari burada yapmasalar ama saray bu talanı yapanları değil, talanı bulanları görevden alıyor. Milletten toplanan verginin nasıl harcandığının hesabını vermekten kaçıyor. Bu yaklaşımla ekonomiye de yönetenlere de güveni sağlayamazlar. Kimse bu ekonomiye uzun vadeli yatırım yapmaz. Bu zihniyetle bugün içinde bulunduğumuz krizin altından kalkmak mümkün olmaz. Bürokrat harcayarak, aspirin tedavisiyle, pansuman tedbirleriyle bu krizi önleyemezler. Bankacılıkta Ali'nin külahını Veli'ye, Veli'nin külahını Ali'ye giydirerek, karşılıklarla oynayarak, türev ürünlerini artırarak sadece bilançoları makyajlarsınız. Bunun altından dünyanın en güçlü ekonomileri dahi kalkamadı. Uyarıyorum, bu yaklaşımınızla ülkenin başına çok büyük belalar açarsınız.""İYİ Parti ile iş birliği imkanları görüşülüyor"İktidardan şikayeti bırakmasını isteyen Öztrak, "Ucube tek adam parti devleti çalışmıyor. Bu rejim, milletin derdine derman olacak bir rejim değil." görüşünü savundu.Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "İYİ Parti ile ittifak temasları ne aşamada?" sorusu üzerine Öztrak, iş birliği imkanlarının görüşülmeye devam ettiğini söyledi."CHP'nin yaptırdığı bir ankete göre 8 belediyeyi kaybettiği iddia ediliyor. Bu anketle ilgili ne söylemek istersiniz?" sorusuna Öztrak, "Ben böyle bir anket görmedim ama partimiz çeşitli anketler yaptırıp, yaklaşan mahalli idare seçimlerinde nasıl bir strateji izleyeceği konusunda çalışmalar yapıyor." yanıtını verdi.Faik Öztrak, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polisin kadınlara müdahalesine ilişkin 'Bu görüntüyü HDP ve PKK sempatizanları verdi.' dedi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusunu, "İşlerine gelmeyen ne varsa bunu bir şekilde bir terör örgütüne hemen yamamaya çalışıyorlar. Kadınlar, anayasadan kaynaklanan protesto yapma hakkını kullanıyorlar. Bu tür yaklaşımlar son derece yanlış yaklaşımlardır." diye yanıtladı.