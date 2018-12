CHP Myk Toplantısı

Kaynak: AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "İstanbul'da aday belirleme sürecini Parti Meclisi (PM) götürüyor. PM kurultaydan sonra en yetkili organımız. Mümkün olduğu kadar da bu süreci hatasız götürmeye çalışıyoruz." dedi.CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.Toplantı sürerken açıklamada bulunan Öztrak, bugün ekim ayı sanayi üretim rakamlarının açıklandığını, bu alanda geçen ay başlayan gerilemenin devam ettiğini söyledi.Üretimde yaşanan gerilemenin, ekonomide yaşanacak çok sert daralmanın işareti olduğunu savunan Öztrak, eylül ayındaki işsizlik oranının, geçen yılın aynı dönemine göre bir puan arttığına dikkati çekti.Gençler arasındaki işsizliğin çok daha vahim seviyelerde olduğunu kaydeden Öztrak, genç işsizliğin son bir yılda 1,6 artarak yüzde 21,6'ya yükseldiğini dile getirdi.Öztrak, üniversite mezunu işsizlerin sayısının 1 milyon 90 bin kişiyi bulduğunu, her 100 işsizden 29'unun üniversite mezunu olduğunu ifade etti.Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işsizlik için "bu mevsimsel bir meseledir" dediğini aktaran Öztrak, mevsimsel etkilerden arındırılmış rakamlara göre de işsizliğin son 7 ayda sürekli artış eğiliminde olduğunu öne sürdü."Faturayı millet ödüyor""Keçiören'den saraya taşındığı günden bu yana milletten koptular. ya da sorun yokmuş gibi yaparak sorunları atlatırız zannediyorlar." diyen Öztrak, şöyle konuştu:"Onların işsizlik diye bir sorunları olmayabilir ancak milletin işsizlik sorunu gerçekten can yakıyor. Bir ekonomide tek başarı göstergesi vardır, o da şudur; üretebiliyor musunuz, insanınıza iş verebiliyor musunuz? Eğer ülkede işsizlik artıyorsa, insanlar evlerine ekmek götüremiyorsa dolar inse neye yarar, faiz düşse neye yarar? Buradan ülkeyi yönettiklerini, 'ekonominin iyileşme yolunda olduğunu' söyleyenlere seslenmek istiyorum, bu ülkede çalışmak isteyip de iş bulamadığı için ümidini kaybeden kaç kişi var farkında mısınız? 2 milyon 100 bin kişi. Bunu işsizlerin üstüne koyun, yaklaşık 6 milyon insanımız işsiz. Bu nasıl işlerin yolunda olduğu bir ekonomi? Bu işler aspirin tedavisiyle olmaz, bu işler pansumanla geçiştirilemez."İktidarın yanlış politikalarının faturasını milletin ödediğini savunan Öztrak, 31 Mart yerel seçiminde bunun hesabının sorulacağını söyledi.Faik Öztrak, iktidarın ithalat politikasını ve yanlış büyüme stratejisini de eleştirerek, "Bu anlayış bu ülkede Arjantin'den ithal edilen sığırı, Gürcistan'dan ithal edilen samanla besletir hale getirmiştir. Tarımda kendi kendine yeten bir ülkeyi ele güne muhtaç hale getirmiştir." dedi."Çorlu'daki kazayla ilgili yargılama başlamadı"Bu nedenle Türkiye'nin dış borcunun 15 yılda 3,5 kat artarak 457 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Öztrak, ülkede yaşanan sorun ve felaketlerin sorumlularının hiçbir zaman ortaya çıkmadığını, hesap verenin olmadığını kaydetti.Ankara'da meydana gelen tren kazasında 9 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 86'sının yaralandığını anımsatan Öztrak, bu kazanın, 2018'de demiryollarında gerçekleşen ikinci büyük kaza olarak kayıtlara geçtiğine vurgu yaptı.Çorlu'da 8 Temmuz'da 25 vatandaşın hayatını kaybettiği, 300'e yakın kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin bir rapor hazırladıklarını hatırlatan Öztrak, kazanın hatalar ve ihmaller zinciri nedeniyle gerçekleştiğini öne sürdü.Faik Öztrak, Çorlu'daki tren kazasıyla ilgili yargılama sürecinin hala başlamadığının altını çizerek, "Bu ölümlü tren kazalarındaki artış, ortada bir kusur olduğunu, bir idari yetersizlik olduğunu, Devlet Demir Yolları'nda bir şeylerin ters gittiğini ortaya koyuyor. Gerekli güvenlik önlemleri alınmadan alelacele açıldığı anlaşılan bu tren hatları aileleri parçalamaya, sevenleri ayırmaya ve bu ülkenin yetişmiş değerlerini aramızdan almaya devam ediyor. Buna kaza denmez, bunun adı bilinçli taksirle adam öldürmedir." diye konuştu."Sonunda IMF kapısına götürecekler""Bu tren hatlarını seçime yetiştirmek amacıyla sinyalizasyon ve gerekli güvenlik altyapısını tamamlamadan aceleyle açmak kirli siyasetin daniskasıdır." diyen Öztrak, Cumhurbaşkanlığının İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda "Türkiye'de merkezileştirilmiş yüksek hızlı tren trafik yönetimi sisteminin olmadığının" ortaya çıktığını savundu.Öztrak, en azından TCDD'yi yönetenlerden ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanının istifasını beklediklerini dile getirdi.Cumhurbaşkanlığınca açıklanan İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda emeklilikte yaşa takılanların, polise ve din görevlilerine 3600 ek göstergenin, çiftçinin olmadığını, bol bol adrese teslim proje ilanının bulunduğunu savunan Öztrak, şu değerlendirmede bulundu:"Bu ucube sistemin ilk bütçesi de tam bir ucube olarak çıkmaktadır. Ekonomide dövizle işlem yapmayı yasaklayan bu hükümet değil miydi? Bir sürü düzenleme çıkardı bunla ilgili, şimdi ne oluyor? Zaten dolarkolik olan ekonomiyi daha fazla dolarkolik ediyorlar. Ekonomiyi Fitch'nin, Moody's, Standard end Poors'un ağzına bakar hale getiriyorlar. Sonunda da ülkeyi IMF'nin kapısına götürecekler. Çünkü dünyada değişen konjonktür ortadayken bu kadar dolara, avroya batmış, bu kadar dış borcu olan ekonominin gideceği yer eninde sonunda orasıdır.""Millet geçim derdinde"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'na yönelik "Sokakları sana dar ederim" dediğini ileri süren Öztrak, "Anlaşılan 3 bin 500 kilometre ötede Paris'te başlayan sokak gösterileri Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın kimyasını bozmuş. Biz, kendisinin sokak korkusunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Anayasamıza göre herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız, barışçı toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir. Anayasanın verdiği bu hakkı siz nasıl engelliyorsunuz tehdit ederek?" dedi.Faik Öztrak, izandan ve hukuktan yoksun sözlerin, kurusıkı tehditlerin kendilerini korkutmadığını vurgulayarak, bunun milletin zaten olmayan huzurunu daha fazla bozduğuna değindi."Bütün bu boş atıp tutmalar, borca batırdıkları, ekonomik yangının ortasında yapayalnız bıraktıkları milletimize terör ve güvenlik kaygısıyla ekonomik krizi unutturma çabasıdır." diyen Öztrak, milletin geçim, iktidarın seçim derdinde olduğunu ileri sürdü.CHP'nin de Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun da kurusıkı tehditlerden korkmadığını, millet için girişilen mücadelede geri adım atmayacaklarına dikkati çekerek, "Anlaşılan milletimizin sandıkta atacağı şamarın korkusu artık dağları sarmıştır. Korkunun ecele faydası yoktur." dedi."Türk devletinin gücü vardır"Öztrak açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyükşehirlerdeki adaylar MYK'da konuşuldu mu?" sorusuna Öztrak, "Bunlar yarının konusu. Çünkü bu hususlar Parti Meclisinin yetkili olduğu hususlardır. O nedenle bu konular yarın tartışılacaktır. PM'den sonra gerekli açıklamalar yapılacaktır." yanıtını verdi."Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Suriye'de Beşşar Esad demokratik bir seçimi kazanırsa, bunun değerlendirilebileceğini' söyledi. Bu konudaki düşünceniz nedir?" sorusunu Öztrak, "Dışişleri Bakanının bu açıklaması aklın yolun gelmeye başladıklarını gösteriyor ama kaç zaman sonra. Bugüne kadar neden beklemişler? Bu kadar sıkıntı, ızdırap, ülkemize bu kadar mülteci gelmiş, devletimizin kasasından bu kadar para çıkmış." diye yanıtladı."Muharrem İnce, CHP ile ilgili 'Gördüğüm yanlışlar var ama seçime kadar sesimi çıkarmıyorum' değerlendirmesinde bulundu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İstanbul'da sandık konulacak mı?" sorusuna Öztrak, "İstanbul'da aday belirleme sürecini PM götürüyor. PM kurultaydan sonra en yetkili organımız. Mümkün olduğu kadar da bu süreci hatasız götürmeye çalışıyoruz. 'Hata görüyorum' sözlerinin, CHP seçime girerken yürüttüğü sürece yararlı olduğunu düşünmüyorum." yanıtını verdi."Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun" sorulduğu Öztrak, "Son zamanlarda her ne hikmetse özellikle de seçimler öncesinde bu tür operasyonları davulla zurnayla yapar hale geldik. Ülkenin bekasına, geleceğine yönelik birlik ve bütünlüğüne yönelik tehdit algılaması varsa bu işi hiç seçim malzemesi yapmadan halleder geçer gidersiniz. Türk devletinin bu gücü vardır." karşılığını verdi."Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında hazırlanan fezlekenin" sorulduğu Öztrak, "Fezleke sanıyorum kendisinin yönetim kurulu başkanlığı yaptığı bir televizyonla ilgili bir ticari meseledir. Nedir bunun bu kadar acelesi de Meclise göndermişler, anlamakta güçlük çekiyorum." dedi.