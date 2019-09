CHP MYK toplantısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, IMF ile yaptıkları görüşmeye ilişkin, "Gizli saklı bir görüşme yapmadık, Ankara'da bilinen bir otelin lobisinde, orada bulunan bir odada görüşme yaptık. Bu görüşmenin gizli olduğu nereden çıkarılıyor? Kimse bu görüşmenin altında buzağı aramasın, öküzün altında buzağı aramasın." dedi.CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.Toplantı sonrası açıklamada bulunan Öztrak, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı ve sabır temenni etti.Hayatını kaybeden kanser hastası Neslican Tay'a, Allah'tan rahmet dileyen Öztrak, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için de "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.Eski Bakan Egemen Bağış'ın Çekya Büyükelçiliği'ne atanmasını eleştiren Öztrak, "Bu atamanın anlamı açıktır; ne yapmış olursan ol, aklanmış olmana gerek yok, saray sosyetesindensen kimse sana dokunamaz, yasa, kanun, hukuk sana işlemez." diye konuştu.Bir başka atamanın ise TCDD Genel Müdürlüğüne yapıldığını hatırlatan Öztrak, koltuğun layık olana değil, biat edene verildiğini ileri sürdü.Vatandaşın gündeminde ekonominin olduğunu aktaran Öztrak, yapılan son zamlarla benzinin litresinin 7, mazotun ise 6,5 liranın üzerine çıktığını hatırlattı.Öztrak, vatandaşın, otomobilinin deposunu doldurmak için sene başına göre 75 lira, çiftçinin ise 100 lira daha fazla ödeyeceğine dikkati çekti.Ekonomide pembe masalların anlatıldığını, hataların sorumluluğunun dış güçlere yüklendiğini savunan Öztrak, iktidarı eleştiren basının, muhalefetin, vatandaşın tehdit edilip, yandaş mahkemelerde cezalandırılmak istendiğini öne sürdü."Siz bunu neden takip etmediniz?"Ekonomik kriz hakkında iki gazetecinin yaptığı haberin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yargıya taşındığını anımsatan Öztrak, sadece gazetecilerin değil, habere sosyal medyadan yorum yapan ekonomistler ve vatandaşlar da olmak üzere 38 kişinin yargılandığını söyledi.Öztrak, bu davayı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davaya benzeterek, basına ve muhalif vatandaşlara gözdağı verilmek istendiğini iddia etti.Gazetecilere, sosyal medyaya yorum yapanlara karşı hassas olan BDDK'nın birkaç gün önce bankalara "inşaat ve enerji sektörlerinde batan 46 milyarlık kredinin sene sonuna kadar zarar yazılması" talimatı verdiğini hatırlatan Öztrak, şöyle devam etti:"Bu batıklar 2018 yılından beri konuşuluyor. Adama sormazlar mı bankalar bu batık kredilerle ilgili seçim öncesinden neden gereğini yapmadı? Siz neden bunu takip etmediniz? İnsanın aklına şu geliyor, acaba BDDK seçim öncesinde bu batıkları görmeme talimatı mı aldı? Bu batık kredilerin ortaya çıkardığı bir zarar var, şu anda 46 milyar ama Meclis'teki tartışmalarda sorunlu kredilerin 400 milyara kadar çıktığı söylenmişti. Demek ki bu işin başındayız. Bu zarar kimin üstüne yıkılacak, bu zararı kim ödeyecek? Bu karar, tüyü bitmedik yetimin hakkının yandaşlara ve bankalara yedirilmesinin altyapısını hazırlıyor." Saray emrediyor, yargı karar veriyor"Faik Öztrak, bir partinin genel başkanının tahliye edilmesi gerekirken, saray "bırakmayız" deyince tekrar tutuklandığını ileri sürerek, "Saray emrediyor, yargı karar veriyor. Ülkemizde kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığı manzarası bu." dedi.İktidarın hazırladığı Yargı Reformu Paketi Taslağı'nın CHP'ye iletildiğine değinen Öztrak, ülkede yaşananlar karşısında yargı reformu girişiminin samimiyetini sorgulamadan geçemediklerini anlattı.Türkiye'nin kısa vadeli dış borcunun bu yılın başından itibaren 9 milyar dolar artarak temmuzda 126 milyar dolara ulaştığına işaret eden Öztrak, şunları söyledi:"Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde her 100 dolarlık kısa vadeli dış borcumuza karşılık kasada 163 dolar döviz vardı. Altın rezervlerini bunun üstüne koyarsak kasadaki döviz ve altın tutarı 169 dolara ulaşıyor. Bu yılın temmuz ayında her 100 dolarlık kısa vadeli dış borcumuza karşılık kasada kalan para 60 dolar. Buna bir de altın rezervini katarsak 78 dolar ediyor. Yani önümüzdeki bir yılda bu borçları geriye ödeyecek parayı bulamazsak, kasamız bu borçları karşılamaya yetmiyor. Nereden nereye...""Engin Özkoç dava açacak"Bu yılın 8 ayına ait verilere bakıldığında, bütçeden yapılan faiz ödemelerinin 12,5 milyar dolara ulaştığının görüldüğüne işaret eden Öztrak, 2003'ten bu yana bütçeden yapılan faiz ödemelerinin 470 milyar doları bulduğunu dile getirdi.Öztrak, iktidarın, ekonominin durduğu, bu nedenle ithalatın düştüğü ortamda cari dengenin fazla vermesiyle övündüğüne değinerek, şu değerlendirmede bulundu:"Bu, son nefesini vermek üzere olan hastanın başında 'çok şükür tansiyonu düştü' diyen acemi doktorun işine benziyor. Duran ekonomide bir başka şey daha oluyor, vergi toplayamıyorsunuz. Vergi toplayamadığınız zaman belki cari açık görüntüde düzelmiş oluyor ama bütçe dengeleri hızla bozuluyor. Sigara başta olmak üzere maktu vergilerin olağanüstü arttığı ağustos ayında vergi gelirindeki artış yüzde 9,3'te kalmış. Kimse vergi ödeyemiyor. Buna karşı bütçenin faiz dışı harcamaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22 artmış. Şimdi bu iş sürdürülebilir mi? Mümkün değil."Öztrak, Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesini eleştirerek, "bundan yandaş iş adamı ve Katar ordusu"nun kazançlı çıkacağını öne sürdü.Burada hukuksuzlukların ve yapılanların mevzuata uymadığı konusunda ciddi iddiaların olduğunu aktaran Öztrak, bu iddialarla ilgili CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un dava açacağını ifade etti.- "Mahcup olurlar"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye gitmeden önce "Parlamentoya kadar sızan katiller" sözlerini kullandığını anımsatan Öztrak, "Bu son derece vahim ifadeler. Gazi Meclis ile katil sözcüğünü bir araya getirmek... Bu eğer ciddi bir iletişim kazası değilse, bu ucube sistemde yürütmenin başında oturan zat yasamayı itibarsızlaştırmaya çalışıyor demektir." diye konuştu.Meclis Başkanının bu söyleme karşı gerekli tavrı alarak, bununla ilgili gerekli uyarıyı ilgili makama yapması gerektiğini bildiren Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı."IMF ile yaptığınız görüşme basına yansıdı. Bu konuda ne dersiniz? Neden gizli görüşmeye ihtiyaç duydunuz?" sorusuna Öztrak, şu yanıtı verdi:"Gizli saklı bir görüşme yapmadık, Ankara'da bilinen bir otelin lobisinde, orada bulunan bir odada görüşme yaptık. Bu görüşmenin gizli olduğu nereden çıkarılıyor? Söylenenlere baktığımız zaman olacak iş değil, sanki IMF'yi bu ülkeye biz davet etmişiz gibi konuşuyorlar. IMF'yi 4'üncü madde kapsamında inceleme yapmak üzere ülkeye davet eden Hazine ve Maliye Bakanlığı'dır.4'üncü madde konsültasyonlarının öncelikli muhatabı ekonomi yönetimi ve ekonomi bürokrasisidir. Aynı zamanda IMF yetkilileri bunların yanında iş dünyasıyla, akademisyenlerle, muhalefetle de görüşür. Dünyanın birçok ülkesinde bunu yapmıştır. Ekonomik gelişmeler hakkında ekonomi, akademi ve siyaset dünyasının fikirlerini almak isterler. Bizimle yapılan görüşme de bu kapsamdadır. Kimse bu görüşmenin altında buzağı aramasın, öküzün altında buzağı aramasın. İktidar partisi yetkilileri de bu işin üzerine mal bulmuş mağribi gibi saldırmasın, mahcup olurlar. Bizim bir gayemiz var o da Türkiye IMF'ye muhtaç olmasın, IMF kapısına gitmesin.""Kimseye verilmiş sözümüz yok"CHP'nin bilgi ve birikimini Türkiye'nin hizmetine sunduğunun altını çizen Öztrak, devlet terbiyesi aldıklarını, IMF ile görüşmede dışarıda ne söylüyorlarsa onu dile getirdiklerini vurguladı.Gizli bir görüşme olmadığını yineleyen Öztrak, CHP'nin her zaman saydamlıktan, şeffaflıktan, hesap vermekten yana olduğunu anlattı.Faik Öztrak, muhalefetin IMF'nin daveti üzerine gittiği bir toplantının gizli kalmasının mümkün olmadığını belirtti."Partiniz IMF'yi eleştirirken, IMF ile muhatap oldunuz. Bu bir ikilem oluşturmuyor mu?" sorusuna Öztrak, "İktidar, IMF ile 4'üncü madde görüşmeleri kapsamında ne kadar muhatapsa, biz de muhalefet olarak o kadar muhatap olduk." yanıtını verdi."Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş'in ekonomi politikalarının yanlış olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Faik Öztrak, "Eğer o dönemdeki ekonomi politikaları yanlış olmuş olsaydı, bu iktidarın bu kadar yanlışına rağmen bu ekonomi bu kadar idare edemezdi." değerlendirmesi yaptı."CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ortak adaylık sözü verdiği iddiası var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Öztrak, "Bu, dereyi görmeden paçayı sıvamak demek. Bizim kimseye verilmiş bir sözümüz yok." dedi."Hayvancılık projesi konuşuldu""CHP Genel Merkezinde hafta sonu büyükşehir belediye başkanlarıyla yapılan toplantının içeriği nedir?" sorusuna karşılık Öztrak, önemli bir hayvancılık projesinin konuşulduğunu, milletin yaşam şartlarını ucuzlatacak önlemlerin peşinde olduklarını aktardı."İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kürtçe kursları açacağını söyledi. Bu konuda değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Öztrak, "Kurs açmak yasak mı?" ifadesini kullandı."Erken seçim" iddialarının hatırlatıldığı Öztrak, "Bizim gündemimizde erken seçim yok. Ama iktidar derse ki 'Ben artık yönetemiyorum, bu işin üstesinden gelemiyorum, metal yorgunuyum, onun için mührü sahibine iade ediyorum', biz de bundan kaçmayız." karşılığını verdi."FETÖ borsası tartışmalarının" sorulduğu CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, şöyle konuştu:"FETÖ borsası içinde ülkenin yetkili kişilerinin avukatlarının yargıya çeşitli müdahaleler yaptığını, aslında FETÖ ile ilişkileri açık olan bir iş adamını savunduklarını dikkatle izliyoruz. FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkarılmadıkça ülkede bu işi çözmek mümkün değil. İnsanların vicdanı sızlıyor. Birileri parası, pulu, siyasi gücü var diye FETÖ ile iltisaklı olmasına rağmen hiçbir takibata uğramıyor, öbür taraftan KHK'larla devletteki görevlerinden atılan bir sürü insan gidiyor mahkemelerde beraat ediyor, görevine dönemiyor."