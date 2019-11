CHP MYK toplantısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bu iktidar, Suriyeli sığınmacılar için 40 milyar doları bulup harcadı mı? Harcadı. Sonra da 'gerekirse bir 40 milyar dolar daha buluruz' dedi mi? Dedi. O zaman ne yapacak ne edecek emeklilikte yaşa takılanlar için kaynağı bulacaksın." dedi.CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.Toplantı sürerken açıklamalarda bulunan Öztrak, gündemlerinde rekor tazeleyen işsizliğin, ekonomik krizin ağırlığı altında ezilen, umudunu tamamen yitiren ve çaresizlikle yaşamına son veren ailelerin, milletin sırtından 3-5 müteahhidi zengin eden kamu-özel işbirliği projelerinin, iktidarın milletin dertlerini görmezden gelen tavırlarının olduğunu kaydetti.Vatandaşların, bugüne kadar görmedikleri bir işsizlik kabusuyla karşı karşıya olduğunu ifade eden Öztrak, istatistiklere yapılan tüm müdahalelerin ve makyajların bunu saklamaya yetmediğini söyledi.Öztrak, 2019'un üçüncü üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre işsiz vatandaşların sayısının daha da arttığına dikkati çekerek, "Üçüncü çeyrekte gerçek işsizlerimizin sayısı 8 milyon 84 bine çıktı. Son bir yılda 789 bin vatandaşımız işinden ayrıldı. İşsiz kaldı. İşini kaybedenlerin 496 bini inşaatta, 179 bini sanayide, 20 bini hizmette, 94 bini ise tarım sektöründe çalışıyordu. Çalışan sayısının düşmediği tek bir sektör yok." diye konuştu.Bu işsizliğin daha önce hiçbir krizde görülmediğini dile getiren Öztrak, şöyle konuştu:"Oysa damat bakan daha yılın başında, Şubat ayında, '2,5 milyon kişiye yeni iş imkanı' sağlama sözü vermişti. Yanına Odalar Birliği Başkanını da alarak 'İstihdam Seferberliği 2019' diye bir program açıklamıştı. Seçimden önce dağa taşa bu programın pankartları asıldı. Havuz medyası manşetlerden millete '2,5 milyon yeni istihdam müjdesi' vermişti. Peki, sonuç ne oldu? Bırakın işsiz 2,5 milyon insanımıza yeni iş imkanı vermeyi, 789 bin yurttaşımız işinden oldu. Demokrasinin ve hesap vermenin olduğu bir ülkede milletine 2,5 milyon istihdam sözü verip, yaklaşık 1 milyon insanı işsiz bırakan siyasetçi özür diler ve görevinden derhal istifa eder. Zaten istifa etmese de millet onu orada oturtmaz."Öztrak, "Saray millete yalanı doğru gibi anlatma konusunda kendini bile aştı. Ülkemizde son 2 haftada 3 aile aramızdan ayrıldı. Sadece kendini ve yandaşlarını düşünen yönetim, öyle bir çaresizliğe neden oldu ki insanlar kendi yaşamlarına kıyarken çocuklarını, eşlerini de bu dünyada bırakmak istemiyorlar. Biz, böyle bir şeyi daha önce hiç görmedik. Toplumsal fay hatlarımız çatırdıyor. Artık bu terazi bu sıkleti çekmiyor." değerlendirmesini yaptı."Ne güzel yönetim anlayışı"Faik Öztrak, siyasetin yurttaşların sorunlarına çözüm aramak için yapıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:"Saray istiyor ki ülkemizdeki korkunç gelir adaletsizliğini, yurttaşlarımızın borç yükünü, ödenemeyen çek ve senetleri, bu nedenle hapse girme durumunda kalan insanları, yağmalanan kamu kaynaklarını, rekor işsizliği, gençlerimizin ülkesinden umudunu kesip yurt dışına kaçmasını konuşmayalım. Konuşanlara da 'teröristten farkınız yok' diyerek abanın altından sopa gösterip sindirmeye çalışıyorlar. Ne güzel yönetim anlayışı, yetki sizde ama hesap vermeye gelince yoksunuz."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İskandinav ülkelerinin emeklilikte yaşa takılanlar yüzünden battığını" söylediğini aktaran Öztrak, "Orada da emeklilikte yaşa takılanlar varmış. Pes doğrusu. Battı denen Danimarka'da kişi başına gelir 2019'da yaklaşık 60 bin dolar. Norveç'te 78 bin dolar, İzlanda'da 67 bin dolar, İsveç'te 51 bin dolar, Finlandiya'da 49 bin dolar, Türkiye'de 9 bin dolar." açıklamasını yaptı.Öztrak, İzlanda'da çalışma çağındaki nüfusun yaklaşık yüzde 85'inin, İsveç'te yüzde 77'sinin, Norveç'te yüzde 75'inin, Danimarka'da yüzde 75'inin, Finlandiya'da yüzde 73'ünün iş bulduğuna dikkati çekerek, Türkiye'de bu oranın yüzde 50 olduğunu dile getirdi."Türkiye 79. sırada"Dünya'da yurttaşlarını en fazla mutlu eden ülkelerin Finlandiya, Danimarka, Norveç, İzlanda, İsveç olduğunu anlatan Öztrak, "Dünya mutluluk sıralamasında 79. sırada olan Türkiye'yi yöneten AK Parti Genel Başkanı, bu İskandinav ülkelerine 'battı' diyebiliyor. Dediğim gibi, AK Parti Genel Başkanı ne söylese milletimizin kabul edeceğini sanıyor. Çünkü milletten ve milletin sorunlarından iyice koptu." diye konuştu.Türkiye'de dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 58 lira, yoksulluk sınırının ise 6 bin 705 lira olduğunu vurgulayan Öztrak, şunları kaydetti:"Bu iktidar, Suriyeli sığınmacılar için 40 milyar doları bulup harcadı mı? Harcadı. Sonra da 'gerekirse bir 40 milyar dolar daha buluruz' dedi mi? Dedi. O zaman ne yapacak ne edecek emeklilikte yaşa takılanlar için kaynağı bulacaksın. Biz, 'emekliye iki ikramiye' dediğimizde 'kaynak yok' dediler. Sonra çıktılar tıpış tıpış, bizim dediğimiz kadar olmasa da emekliye bu parayı verdiler. Şimdi de emeklilikte yaşa takılanlar için söylüyoruz, bu kaynağı bulacaksınız. Bulamıyorsanız da susacaksınız. Biz, iktidara geldiğimizde gereken kaynağı buluruz. Biz, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan'ın sözlerini, emeklilikte yaşa takılanlar ile emekli yurttaşlarımızın vicdanına havale ediyoruz."Öztrak, üniversiteden mezun olmuş 1 milyon 276 bin gencin işsiz gezdiğini, 20-29 yaş arasındaki 4 milyon 318 bin gencin ne bir okulda okuduğunu ne de bir işte çalıştığını söyledi."En son Gümüşhane'deki göl talan edildi""Milletin çocuğuna iş yok, saray sosyetesinin çocuklarına iş de çok, ihale de çok." diyen Öztrak, şair Necip Fazıl Kısakürek'in "Allah'ın on pulunu bekleye dursun on kul, bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa." dizelerini hatırlattı.Öztrak, Türkiye'de yağmalanmayan, talan edilmeyen tek bir şeyin kalmadığını, en son Gümüşhane'deki 12 bin yıllık buzul gölünün, "Roma hazinesi bulacağız" diye talan edildiğini kaydetti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki sözlerini anımsatan Öztrak, şöyle konuştu:"Erdoğan, koyun gütme edebiyatına takıldı kaldı. Anlaşılan ülke yönetmeyi koyun gütmek sanıyor. Bu ona herhalde İstanbul'un İngilizler tarafından işgalinde 'Bir millet var, koyun sürüsü, başına bir çoban lazım, o da ben' diyen son padişah Vahdettin'den devroldu. Milleti sürü, kendini de koyunların çobanı yerine koyarsan tabii 'ben bu millete ne desem yutar' diye düşünürsün. Anlaşılan bunlar son belediye seçimlerinden de ders almamışlar. Biz, milletimizi koyuna benzeten tek adam ucube rejimi anlayışını reddediyoruz. Bu arızalı anlayışı sandıkta gereğini yapsın diye milletimize havale ediyoruz. Şimdi soralım bakalım, 17 yılda milletin ona emanet ettiği koyunları, kuzuları, babadan deden kalan malı mülkü ne yaptmışlar? Milletin koyunlarını, kuzularını beş tane yandaş müteahhide verdiler.""En fazla sevinen faiz lobileri"Ağızlarından Hazreti Ömer'i düşürmeyenlerin, milletin emanet koyunlarını kurtlara teslim ettiğini savunan Öztrak, "Şimdi Erdoğan, şehir hastanelerindeki skandalları ve korkunç zararları nihayet kabul etti. Çünkü atadığı Sağlık Bakanı Meclis'te itirafçı oldu. 'Milletin cebinden tek kuruş çıkmayacak' dedikleri projelerin hepsinin birer birer batmakta olduğunu söyledi. Şimdi de 'Halkıma hizmette zarar ediyorsak edelim' demiş Sayın Erdoğan. Tamam da bu zarar millete hizmet için değil, yandaşa peşkeşten ortaya çıkıyor." dedi.Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hafta sonunda sosyal güvenlik sisteminin durumuyla ilgili konuştuğunu anımsatarak, şöyle konuştu:"Genel Başkanımızın Genel Müdür olduğu 7 yıllık dönemde SSK'nın yıllık ortalama açığı 1,8 milyar dolar, Sosyal Güvenlik Kurumlarının tamamının toplam açığı ise yıllık ortalama 3,2 milyar dolardı. Peki, AK Parti Genel Başkanı'nın iktidarda olduğu 2003-2018 döneminde sosyal güvenlik kurumlarının yıllık ortalama açığı ne kadar? 11,4 milyar dolar. 11,4 milyar 3 milyar doların 4 katı. 2019'un 8 ayında bu beylerin yönetiminde dolar bazında Sosyal Güvenlik Kurumunun açığı 2018'in 2 katına çıktı. Baş aşağı gidiyoruz. Şimdi bizde çıkıp 'Nereden nereye' diye gırtlağımızı yırtarcasına bağıralım mı? Yoksa atalarımızın o meşhur atasözünü mü söyleyelim? Kendi gözündeki merteği görmez de elin gözündeki çöpü görür.' Kendi hükümetleri döneminde SGK açık verirse halka hizmet, Genel Başkanımızın Genel Müdür olduğu dönemde SSK açık verirse rezalet. Yazıktır, ayıptır, günahtır. Ülkeyi yönetenler, vergi topladıkları vatandaşlarına doğruları söylemek zorundadır. SGK'yı hızla batağa sürüklüyorlar."Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "güçlü bilançoları devam ettirdiklerinden" söz ettiğini aktaran Öztrak, "Gerçekten ya sayı saymayı bilmiyor ya da 'Ben ne söylesem kimse bir şey diyemez' diye düşünüyorlar. Bu yılın ilk 10 ayında bütçeden yapılan faiz harcaması, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 88,3 milyar lira olmuş. Bu yılın en fazla sevineni bütçe nedeniyle faiz lobileri." yorumunu yaptı."Bakkal dahi yönetilemez"Vergi gelirinin 10 ayda, geçen seneye göre sadece yüzde 6 arttığını, aynı dönemde bütçe açığının ise yüzde 62 artışla 101 milyara dayandığını ifade eden Öztrak, "Merkez Bankasının kasasındaki milletin kefen bezi parası olan 41 milyar liraya el koymasalardı, bu açık 142 milyar lira olacaktı." diye konuştu.Öztrak, geçen sene yayımlanan Orta Vadeli Program'da "2019'da bütçe açığı 80,6 milyar lira olacak" dendiğini, bu yılın 10 ayında bütçe açığının, hedeflerinin yüzde 25 üzerine çıktığına dikkati çekti.Bu sene yayımlanan programda ise bütçe açığının 125 milyar liraya çekildiğini dile getiren Öztrak, "Yani 2019'da bütçe başlangıçtaki hedeften yüzde 55 daha fazla açık verecek. Nasıl bütçe yapıyorsunuz? Milletin Meclisinin size verdiği yetkiyi nasıl bu hale getirebiliyorsunuz?" ifadesini kullandı."Madem, Damadın ifadesiyle 'bilanço bu kadar güçlüydü', doğalgaza, elektriğe, çaya, sigaraya, neden onca zam yaptınız? Bilanço bu kadar güçlüydü neden milletin sırtına yeni vergiler yüklediniz? Bilanço güçlüydü de millete 4 artı 4 maaş zammı verip, vergi, harç ve cezalarına neden yüzde 22,58 zam yaptınız?" diye soran Öztrak, bu kafayla bakkal dükkanının dahi yönetilemeyeceğini ileri sürdü."Kimse cüret edemez"Faik Öztrak, iktidarın 2020 için 140 milyar liralık rekor borçlanma yetkisi aldığını belirterek, şunları kaydetti:"Hem devleti hem de milleti borçlandırarak krizden çıkacaklarını sanıyorlar. Taşıma suyla değirmen dönmez. Kısa dönemde milleti krize ezdirmeyecek önlemleri derhal almaları lazım. Özellikle artan işsizlik milletin alım gücünü ciddi şekilde aşağıya çekiyor. Bu da büyümeyi düşürerek ekonomiyi bir kısır döngüye sokuyor. Dolayısıyla, İşsizlik Fonu'nun kaynaklarını mutlaka işsiz kalan yurttaşlarımız için kullanmanız lazım. İşsizlik Fonu'nun kullanılma koşulları ve imkanları işsizlerimiz lehine değiştirilmelidir. İşsiz kalan yurttaşlarımıza yeni beceriler kazandıracak kurslara, programlara hız verilmelidir. İş gücümüzün niteliğini artırarak insanlarımıza iş güvencesi vermek zorundayız."Öztrak, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı."Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adalet Yürüyüşünü kast ederek 'teröristlerle birlikte yürüdüler' dedi. Yorumunuz nedir?" sorusuna Öztrak, "AK Parti Genel Başkanı artık ne söylediğini bilmiyor. AK Parti Genel Başkanının neyi kastettiğini bilmiyoruz ama Genel Başkanımız bu ülkede olmayan adalet gelsin diye yürüdü." yanıtını verdi.Öztrak, CHP'nin Türkiye'nin emperyalizme karşı savaşında da teröre karşı savaşta da her zaman ön safta olduğunu vurgulayarak, "Bizim adımızı terörle birlikte anmaya kimse cüret dahi edemez." dedi."Milletin sırtına ilave yük yüklemeyin""CHP'li Yılmaz Ateş, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık adaylığıyla ilgili 'Önce ben yokum dedi Kılıçdaroğlu, pazartesi oldu, hiçbirimize haber vermeden Önder bey ve ekibiyle hareket ederek adaylığını açıkladı. Ben de adaylığını açıkladığı gün 'gizli bir el olmasa, açık ve aleni bir şekilde olurdu bu adaylık dedim' dedi. Bu gizli elden kastı nedir?" sorusuna Öztrak, "Bunlar partimizin iç işleri. Bu lafların ipe sapa gelir bir yanı yok. O nedenle yorum yapmayım." cevabını verdi."Erdoğan, sığınmacılarla ilgili 'Biz varil bombalarından kaçan insanları asla ve kata o varil bombalarına tekrar teslim etmeyiz' dedi. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Öztrak, "Hayretle karşılıyorum. ABD gezisinden önce bir güvenli bölge kurulacağı ve ülkemize sığınan Suriyelilerin bu bölgelere yerleştirileceği söyleniyordu. Şimdi bugün bir varil bombaları edebiyatı çıktı. Öyle anlaşılıyor ki ABD'de kendisine yapılan telkinler sonrasında başka bir noktaya doğru ilerliyoruz. Tekrar söylüyorum, bu milletin sırtına artık ilave yük yüklemeyin. Bu milletin bu yükü taşıyacak hali kalmadı." değerlendirmesini yaptı.