CHP MYK toplantısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme iddialarıyla ilgili Muharrem İnce'nin yaptığı açıklamalara ilişkin, "Bir disiplin süreci başlatılması konusu bugün topladığımız MYK'nın gündeminde yok." dedi.CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.Toplantı sürerken açıklamada bulunan Öztrak, dün Öğretmenler Günü'nün kutlandığını hatırlatarak, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının 34 üyesi içinde öğretmenlere verilen maaşlarda Türkiye 'nin sondan altıncı sırada yer aldığını söyledi.Öztrak, seçimlerde söz verilen 3600 ek göstergenin 1,5 yıl geçmesine rağmen halen öğretmenlere verilmediğini ancak bu dönemde "Yandaşların milyarlarca liralık banka borçlarınının ötelendiğini, devletten alacaklarını tahsil etmelerine ilişkin düzenlemelerin yapıldığını" ileri sürdü.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın her fırsatta "ekonomi dengelendi" dediğini aktaran Öztrak, "Madem dengelendik, öğretmenlerimizin 3600 ek göstergesi neden verilmiyor? Diğer taraftan, yüzbinlerce öğretmen de atanmayı bekliyor. Bu konu ciddi bir sosyal mesele haline geldi. Atanan öğretmenler perişan, atanamayan öğretmenler ise ayrı perişan. Öğretmenini mutlu etmeyen bir toplum, geleceğe güvenle bakamaz." diye konuştu.Öztrak, başta başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere emeği olan ve ahirete intikal eden tüm öğretmenleri saygıyla andığını dile getirdi.Bugünün, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olduğunu anımsatan Öztrak, kadına yönelik şiddetin Türkiye'nin önemli bir sorunu olduğunu, 1 Ocak-20 Kasım arasında en az 302 kadının cinayete kurban gittiğini söyledi.Öztrak, kadına yönelik şiddetin her türlüsünü reddettiklerinin altını çizerek, kadına karşı şiddetle mücadelenin bir eğitim ve zihniyet meselesi olduğuna işaret etti."Gerçek işsiz 8,1 milyonu buldu"Doğalgaz ve elektrik zamlarının etkisinin soğuyan havalarla iyice hissedilmeye başlandığını belirten Öztrak, çarşı pazardaki fiyatlarların da cep yakmaya devam ettiğini kaydetti.Öztrak, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının ekim ayı itibarıyla 2 bin liranın üzerinde olduğunu, yoksulluk sınırının ise 7 bin liraya dayandığını dile getirdi.İşsizliğin de Türkiye'nin kanayan yarası olmayı sürdürdüğünü ifade eden Öztrak, "Gerçek işsiz sayımız 8,1 milyon kişiyi buldu. Bu, dünya üzerinde 95 ülkenin nüfusundan fazla. Sarayın damadı 2019 başında 2,5 milyon yeni istihdam sözü vermişti. Bıraktık 2,5 milyon ilave istihdamı, bir yıl önce işi olan 789 bin yurttaşımız şimdi işsiz kaldı." diye konuştu.Öztrak, ekonomideki derin krizin, borçlu vatandaşları da ezip geçtiğini, bu yılın ilk 10 ayında protesto edilen senetlerin tutarının 18 milyar liraya dayandığını, karşılıksız çıkan çeklerin 24 milyar lirayı aştığını söyledi.Çekini ödeyemediği için hapse girme riskiyle karşılaşan vatandaşların sayısının da her geçen gün arttığına dikkati çeken Öztrak, "Çek Kanunu'nda değişiklik yapılması gerekiyor. Şu an yaşadığımız türden sistemik kriz dönemlerinde ödenemeyen çeklere hapis cezasının verilmemesi, ödeme sürelerinin uzatılması en doğru yoldur." dedi.- "Milletin ferasetine güveniyoruz"Sadece vatandaşın değil, devletin borcunun da alıp başını gittiğini kaydeden Öztrak, "Merkezi yönetimin yani Ankara'nın toplam borç stoku bu yılın ilk 10 ayında 194 milyar lira artarak 1,3 trilyon liraya dayandı. Saray iktidarının sonunda borcun sürdürülebilirliğini, bu borcun nasıl ödeneceğini tartışmaya başladık." diye konuştu.Faik Öztrak, Türkiye'nin gerçek gündeminde işsizlik, açlık, sefalet, çaresizlikle yaşamına kıyan ailelerin, toprağını ekemeyen çiftçinin, siftah edemeyen esnafın, kadına şiddetin, Katar ordusuna peşkeş çekilen Tank Palet Fabrikası'nın, 15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan yardımların iç edilmesinin, filtresiz termik santrallerin zehirlediği insanların olduğunu ileri sürdü.CHP'ye kurulan kumpasa en güzel cevabı yapılacak ilk seçimde milletin sandıkta vereceğini ifade eden Öztrak, milletin ferasetine güvendiklerinin altını çizdi.Öztrak, vatandaşın saray iktidarına sarı kartı gösterdiğini savunarak, şöyle konuştu:"Türkiye'nin yarınında saray ve havuzcular olmayacaktır. Türkiye'nin yarınında CHP, Millet İttifakı ve demokrasi isteyenlerin sandıkta gerçekleştirdikleri ittifak vardır. Saray ne kadar operasyon yaparsa yapsın, hangi kumpasları kurarsa kursun, artık Türkiye'nin önündeki yol bellidir. Milleti unutan saray sosyetesinin devri kapanmış, dinlenme kulübesine gitme vakti gelmiştir. Türkiye'nin geleceğinde, ülkemizin kurucu değerlerini savunan, yepyeni, birinci sınıf bir demokratik parlamenter rejimi benimseyen, kendi ikbalini değil, halkını düşünen vatansever kadrolar olacaktır."- "Talat Atilla kumpasın unsuru"Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı."Muharrem İnce, CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunarak 'Partim bana sahip çıkmıyor.' dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Öztrak, "Sayın Muharrem İnce ile ilgili iddiaların gündeme gelmesinin üzerinden 3 gün dahi geçmedi. Biz, hiçbir arkadaşımızla ilgili bir açıklama yapmadık. Biz, hiçbir arkadaşımızın böyle bir savunmaya ihtiyacı olduğunu düşünmüyoruz." yanıtını verdi.Öztrak, "Kurulan kumpası bozmak için bir soruşturma, disiplin süreci başlatılacak mı? Konu yargıya taşınacak mı?" sorusunu, "Onlar henüz gündemimizde yok. Bunları konuşmadık. Hepsini değerlendiriyoruz." diye cevapladı."Muharrem İnce 'aynı teknede tatil yapan bir takım isimlerden' bahsetti. Bu konuda ne demek istersiniz?" sorusu üzerine Öztrak, "Bu konuyla ilgili zan altında tutulan arkadaşlar gerekli cevabı verirler." dedi.Öztrak, "Siz 'saray kumpası' olduğunu söylüyorsunuz. İnce 'CHP'deki bir çete' diyor. İddiaların odağındaki Talat Atilla da 'haberi Kılıçdaroğlu'na onaylattığını' söylüyor. Bunla ilgili bir değerlendirmeniz olacak mı?" sorusunu, "Talat Atilla zaten bu kumpasın bir unsuru. Dolayısıyla o çerçevede konuşmalarını sürdürüyor." ifadesini kullandı."Ne diye özür dileyecek mişiz""AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in iddialarla ilgili sizden bir özür talebi var. Bu konuyla ilgili ne söylersiniz?" sorusuna Öztrak, "CHP olarak sürece baktığımız zaman bunun dört başı mamur tezgahlanmış bir komplo olduğu ortada. Ne diye özür dileyecek mişiz? Bu komployu yapanlar bizden özür dilesin." yanıtını verdi.Öztrak, "Bu haberi yayanla ilgili bir çalışma yapılacak mı? Muharrem İnce ile ilgili bir disiplin süreci başlayacak mı?" sorusu üzerine, "Bu haberi yayan sonuç itibarıyla bu kumpasın bir parçası. Dolayısıyla ne olacak, ne bitecek, bu kumpas çerçevesinde neler oluyor dikkatle takip ediyoruz. Olan bitene cevap veriyoruz. Bir disiplin süreci başlatılması konusu bugün topladığımız MYK'nın gündeminde yok." karşılığını verdi.(Bitti)