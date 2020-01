CHP MYK toplantısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması tartışmalarına ilişkin, "Eğer bize güvenmiyorlarsa bizim oy dahi vermememizi istiyorlarsa onların getirdiği önergeye karşı çekimser de kalırız ama getirsinler FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılmasıyla ilgili önergeyi görelim bakalım Cumhur İttifakı içinde birbirlerine olan bağlılıkları, tenasüp ne kadarmış?" dedi.CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.Parti Sözcüsü Öztrak, toplantı sürerken yaptığı açıklamada, toplantı gündeminde ABD ve İran arasında yaşanan ve Türkiye 'nin de bulunduğu bölgeyi tehdit eden gerginlikler, İdlib ve Libya'daki son durum ile ekonomideki gelişmelerin olduğunu belirtti.Öztrak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, vefatının 8'inci yılında saygı ve rahmetle andı.Genel Başkan Yardımcılarından Seyit Torun'un dün vefat eden danışmanı Taner Coşkun'a rahmet, ailesine başsağlığı dileyen Öztrak, Almanya Milli Takımı'nı yenerek Tokyo Olimpiyatları'na gitmeye hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı da tebrik etti.ABD-İran gerilimine değinen Öztrak, Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada yaşanan çatışma ve gerginliklerin başta masum siviller olmak üzere herkesi etkilediğini, bu nedenle sağduyu, akıl ve diplomasiye daha fazla şans verilmesi gerektiğini söyledi.Gerek ABD'nin gerekse İran'ın gerilimi tırmandırmamak amacıyla attığı son adımları olumlu bulduklarını dile getiren Öztrak, dün Irak'ta ABD üslerine yapılan yeni saldırılar ve İran'da sokaklarda başlayan gösterilerin bölgedeki gerginliği azaltmanın çok kolay olmadığını ortaya koyduğunu kaydetti.Öztrak, ABD Başkanı Donald Trump tarafından NATO'ya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyasında yeni bir misyon yüklenmeye çalışılmasını da ihtiyatla karşıladıklarına değindi.Bölgenin sorunlarını bölge ülkelerinin çözmesi gerektiğine işaret eden Öztrak, Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurulması önerilerini tekrarlayarak, CHP iktidarında bu teşkilatın kurulması ve Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi."Libya'daki ateşkesi olumlu karşılıyoruz."Türkiye'nin Libya'daki iç savaşa taraf olmaması gerektiğini savunduklarını anımsatan Öztrak, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Birleşmiş Milletlerin desteğiyle, Libya'da ateşkes sağlanması gerektiğini, Türkiye'nin de taraflar arasında ara bulucu rol oynamasının doğru olacağını ifade ettiğini söyledi.Öztrak, "AK Parti Genel Başkanı, bu çağrılarımızı Genel Başkanımızı 'uluslararası hukuku bilmemekle' suçlayarak yanıtladı. Meşru hükümet ile darbeciler arasında ara buluculuk olur muymuş... Ama üç gün sonra, Putin Türkiye'ye geldi. Bir de baktık aynı Erdoğan, Rusya ile Hafter ile Serrac arasında arabuluculuğa soyunmuş. Yani bizim söylediğimiz yere gelmiş. Şimdi soruyoruz. Doğru noktaya gelmek için illaki Putin'le görüşmek mi gerekiyor?" diye konuştu.Söylediklerinin daha önce yapılması durumunda Ankara'nın bölgedeki etkinliğinin ve itibarının artacağını, şimdi ise Moskova'nın etkinliğinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in itibarının arttığını savunan Öztrak, tüm bunlara rağmen Libya'daki ateşkesi olumlu karşıladıklarını kaydetti.İdlib'de çatışmaların ne zaman başlayacağına ve duracağına Rusya'nın karar verdiğini dile getiren Öztrak, şöyle devam etti:"İdlib meselesini kesin olarak çözmek zorundayız. Buradan ülkemize gelecek 100 binlerce radikal, ülkemiz için en büyük beka meselelerinden biridir. Açıkça söylüyoruz bu meseleyi Suriye hükümeti ile görüşerek kesin bir sonuca bağlamalıyız. İdlib meselesi, Türkiye'nin başını daha fazla ağrıtmadan Suriye yönetimiyle görüşülerek kesin çözüme bağlanmalıdır. İdlib'de ateşkes ilan edilmesini olumlu karşılıyoruz. Saray kibri bırakıp, muhalefetin sesine kulak verse ülke de kendileri de bu işten karlı çıkar. Aksi halde Trump ile Putin arasında, bugün olduğu gibi pinpon topu gibi gidip gelirler.Erdoğan'ın fır dönme siyaseti, partisinin, çalışma arkadaşlarının hatta yandaş havuz medyasının da başını döndürmeye başladı. Zavallılar sürekli dün ak dediklerine, bugün kara demek zorunda kalıyorlar. Bunun en son örneği, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın tüm Libya'da yaşananların ardından çıkıp, 'Ara buluculuk yok' demesiydi. Erdoğan-Putin görüşmesinden sonra Türkiye ve Rusya Dışişleri bakanları kameraların karşısına geçtiler mi? Geçtiler. İki bakan Erdoğan ve Putin adına ortak arabuluculuk açıklaması yaptı mı? Yaptı. Bu yazıyla kamuoyuna açıklandı mı? Açıklandı."- "Bu kadar gayrı ciddiliği bu millet daha önce hiç görmedi"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'ın sarayın yaptıklarının farkında olmadığını, ateşkes çağrısı üzerinden CHP'yi "Libya'nın doğusundaki darbeci lider Hafter'e uluslararası meşruiyet kazandırmaya çalışmak"la suçladığını savunan Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Anlaşılan Sayın Ünal, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'la ortak açıklama yapanın Mevlüt Çavuşoğlu değil, CHP'nin Dış İlişkilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz olduğunu sanmış. Birkaç gün sonra da Sayın Çavuşoğlu çıktı, 'Hafter'i yok sayamayız' diyerek partisinin Genel Başkan Yardımcısı'nı yalanladı. Erdoğan'ın çok eleştirdiği koalisyon hükümetlerinde dahi böyle bir kakofoni yaşanmamıştı. Kimin ne dediği, ne yaptığı belli değil. Ucube tek adam rejiminde her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. Devlet yönetiminde bu kadar gayrı ciddiliği bu millet daha önce hiç görmedi.""Milletimiz, ben yaptım oldu anlayışından artık bıktı"Perakende sektöründe iş yapan bir şirkete Ziraat Bankasının 20 milyon lira kredi verdiğini, şirketin krediyi aldıktan 28 gün sonra konkordato ilan ettiğini ileri süren Öztrak, "Çiftçiye 10 bin lira kredi vermek için ya evinin tapusunu rehin alacaksın veya iki memurun kefil olmasını isteyeceksin ama batma noktasına gelen şirkete 20 milyon lirayı hesapsız, kitapsız vereceksin. Bu ne biçim banka yönetmek, anlamak mümkün değil." dedi.İstanbul'da yeni bir deprem daha olduğunu hatırlatan Öztrak, bu konuda süratle tedbir alınması gerektiğini dile getirdi.Kanal İstanbul'a harcanacak 75 milyar lirayla İstanbul'da 100 binlerce konutun depreme hazır hale getirilebileceğine dikkati çeken Öztrak, "Kanal İstanbul için Erdoğan çıkıyor, 'sükse projesi' diyor. Erdoğan'ın atama bakanı Cahit Turhan çıkıyor 'rant projesi' diyor. Bu ucubenin hiçbir yerinde insanımız yok. ya sarayın süksesi ya da yandaşların rantı var. Milletimiz, ben yaptım oldu anlayışından ve kutuplaştırma siyasetinden artık bıktı. AK Parti'ye oy veren kardeşlerimize de bu siyaset tarzından gına geldi." ifadesini kullandı.İktidara geldiklerinde Kanal İstanbul için yapılan harcamalar karşılığında tek bir kuruş ödemeyeceklerini dile getiren Öztrak, bu projeye teklif verecek müteahhitler ve finans kuruluşlarının hesaplarını doğru yapmalarını söyledi."Samimilerse bunu araştırsınlar"Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı."FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılmasıyla ilgili Meclis'e araştırma önergesi sundunuz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'Destek verecek misiniz?' sorusunu 'CHP'ye güvenimiz yok.' diye yanıtladı. AK Parti'den de bunun siyasi olarak kullanıldığı yönünde eleştiriler var. Nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna Öztrak, şu yanıtı verdi:"Bizim vermiş olduğumuz önerge henüz Genel Kurula inmedi. Eğer Sayın Bahçeli Cumhur İttifakı içindeki ortağıyla birlikte onu çok daha güvenilir bularak FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili araştırma önergesi verecekse bizim grup başkanvekili arkadaşlarımız ve Meclis grubumuz bunu Genel Kurula indirmezler ama bekliyoruz. Kendilerinin bir çoğunluk problemi yok, Meclis'te gerekli çoğunluğa sahipler. Eğer bize güvenmiyorlarsa bizim oy dahi vermememizi istiyorlarsa biz çekimser de kalırız onların getirdikleri önergeye karşı ama getirsinler FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılmasıyla ilgili önergeyi görelim bakalım Cumhur İttifakı içinde birbirlerine olan bağlılıkları, tenasüp ne kadarmış?Baklavacıyı, öğretmenleri, askerleri, Dışişlerindeki meslek memurlarını, İçişleri Bakanlığındaki idari memurları herkesi ortaya çıkarmışsınız. FETÖ'nün bir tek siyasi ayağı ortada yok. Bu neyin siyaseti anlamadım. Bu kamu vicdanında çok ciddi bir yaradır. Bunun bir an önce ortaya çıkarılması gerekir. Sayın Bahçeli bunun sıkıntısını görüyor. Biz de söylüyoruz. Buyursunlar getirsinler kendi önergelerini, Meclis'te çoğunluğa sahipler, bir problemleri yok, samimilerse bunu araştırsınlar.""Dönülüyor dolaşılıyor söylediğimiz stratejiye geliniyor"Yeni kurulan partilere ilişkin bir soruya karşılık Öztrak, "tek adam parti devleti rejimi"nin neden olduğu tahribatın ortadan kaldırılması için çok geniş bir anlayış birliğinin ortaya çıktığını belirtti.Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yeni kurulan partilerin yaptığı açıklamalara baktığımız zaman onların da bu noktada olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin en büyük ittifakı sadece bu yeni kurulan partiler değil bundan önce AK Parti'ye, MHP'ye oy veren seçmenler, tüm bunlarla birlikte Türkiye'nin en büyük ittifakı ortaya çıkmaya hazır. Dolayısıyla ülkenin bu kadar ciddi sorunu varken burada ortaya çıkacak ittifakı yadsımak, bu demokrasi sorununun karşısında ortaya çıkacak ittifakı yadsımak mümkün değil. CHP olarak bu ittifakın gerçekleşmesi için elimizden gelen her şeyi, her türlü fedakarlığı yapıyoruz.""Hükümetin Libya politikasına destek veriyor musunuz?" sorusu üzerine Öztrak, Libya'ya asker gönderilmesine, Türkiye'nin taraflardan birinin yanında yer almasına karşı olduklarını söyledi. Ara buluculuğu da olumlu karşıladıklarını dile getiren Öztrak, "Dönülüyor dolaşılıyor aklı selime dayanarak söylediğimiz stratejiye geliniyor ama bizi üzen nokta şu, neden bizim lafımızla gelinmiyor da Putin'in sözleriyle geliniyor?" dedi."Kimse öküzün altında buzağı aramasın"İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş'ın eşlerinin beraber tiyatro seyretmelerinin tartışıldığının hatırlatılması üzerine Öztrak, "Sosyal bir olaydır. Bu tür sosyal olaylar neden bu ülkede yadsınıyor, neden illa kutuplaşma isteniyor. Bunu bizim anlayabilmemiz mümkün değil." diye konuştu.Ankara İl Kongresi'yle ilgili istişare toplantısının bir balık lokantasında yapılmasına ilişkin eleştirilerle ilgili soru üzerine de Öztrak, CHP örgütlenmelerindeki yöneticileri örgütün seçeceğini belirtti. Seçilmişlerin bir araya gelerek değerlendirmeler yaptığını, bunu yadsımanın doğru olmadığını ifade eden Öztrak, "Kimse öküzün altında buzağı aramasın. Kongrelerimiz yapılıyor. 818 ilçede kongrelerimizi tamamladık. Son derece başarılı gidiyor. Kimse bu işe gölge düşürmeye kalkmasın. CHP kurultayına kongrelerini yaparak büyük bir başarıyla yürüyor." değerlendirmesini yaptı.