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CHP Nevşehir Milletvekili Sarıaslan Açıklaması

CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'nın geçmişteki yazı ve sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarını aktararak, "Hükümetin sağda solda FETÖ'cü aramasına gerek yok. Ben kendilerine adres gösteriyorum.

12.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:04CHP Nevşehir Milletvekili Sarıaslan Açıklaması
CHP Faruk Sarıaslan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'nın geçmişteki yazı ve sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarını aktararak, "Hükümetin sağda solda FETÖ'cü aramasına gerek yok. Ben kendilerine adres gösteriyorum." dedi.
Sarıaslan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün Nevşehir'deki yerel bir gazetede, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile ilgili bir yayımlandığını, söz konusu haberde, "FETÖ'nün siyasi ayağı polemiğine bu kez rektör karıştı" ifadelerinin yer aldığını belirtti.
CHP'li Sarıaslan, "Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Bağlı'nın FETÖ'ye yakın olduğu yönünde" daha önce yaptığı açıklamalar üzerine Rektör Bağlı'nın kendisi hakkında tazminat davası açtığını da anımsattı.
Bağlı'nın, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar ile yazılarını da okuyan Sarıaslan, bunların incelenmesi gerektiğini kaydederek, "Hükümetin sağda solda FETÖ'cü aramasına gerek yok. Ben kendilerine adres gösteriyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Nevşehir, Politika

Kaynak: AA

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