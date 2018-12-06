CHP'nin 11 Belediye Başkan Adayı Daha Belli Oldu (2)

EDİRNE Belediye Başkan adayı Recep Gürkan
, Eskişehir
Belediye Başkan adayı Yılmaz Büyükerşen
, Hatay
Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş
, Muğla
Belediye Başkan adayı Osman Gürün
, Sinop
Belediye Başkan adayı Barış Ayhan, Mardin
Belediye Başkan adayı Süleyman Sarı
, Tunceli
Belediye Başkan adayı Yusuf Kenan Aydın
, Bilecik
Belediye Başkan adayı Semih Şahin, Ardahan
Belediye Başkan adayı Faruk Demir
, Tekirdağ
Belediye Başkan adayı Kadir Albayrak
, Aydın Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu
oldu.
Hatay,Yılmaz Büyükerşen,Eskişehir,Recep Gürkan
06 Aralık 2018 Perşembe 17:45