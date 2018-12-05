Mansur Yavaş, 'CHP'nin Adayı Olacak, Kazanırsa İYİ Parti'ye Geçecek' İddiasını Yalanladı

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Ankara Büyükşehir Belediyesi için adı geçen Mansur Yavaş'ın CHP'den aday olacağını kazandıktan sonra İYİ Parti'ye geçeceğini söylemişti. Hakkındaki iddialara Twitter'dan cevap veren Mansur Yavaş, "Böyle bir ihtimal kesinlikle bulunmamaktadır." dedi.

'YAVAŞ, SEÇİMİ KAZANIRSA İYİ PARTİ'YE GEÇECEK'

Zeyrek'in "Ankara İYİ Parti'ye mi kalacak?" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Mersin'de dün İYİ Parti rozeti takıp aday olan mevcut belediye başkanı Burhanettin Kocamaz iddialı. CHP aday çıkarır, oyları bölerse bu Cumhur İttifakı'na yarayabilir. Ancak görüşmelerde bu yönde bir durum ortaya çıkmış. Peki CHP İstanbul ve Ankara'da İYİ Parti'den destek isteyip karşılığında hiç işbirliği yapmayacak mı? Yanıt ilginç, "Verecek ama Mersin'de değil de Ankara'da verebilir." Şaşırtıcı bir yanıt. Bu, CHP'nin Başkent'te aday göstermemesi ve Mansur Yavaş'ın İYİ Parti adayı olarak seçime katılması ihtimalinin arttığını gösteriyor. Başka bir ihtimal de Yavaş'ın CHP adayı olup, kazanırsa İYİ Parti'ye geçmesi."

Mansur Yavaş

YAVAŞ, İDDİALARI YALANLADI

Twitter'dan açıklama yapan Yavaş, "Böyle bir "ihtimal" kesinlikle bulunmamaktadır. Bilgim dışındaki gelişmelere açık değilim." diye konuştu.