CHP'nin Akçakoca Belediye Başkan Adayı Fikret Albayrak Kimdir?

31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin Akçakoca Belediye Başkan Adayı Fikret Albayrak oldu. Peki, Fikret Albayrak kimdir?

FİKRET ALBAYRAK KİMDİR?

Fikret Albayrak, 1966 yılında Düzce'nin Akçakoca ilçesinde doğan Fikret Albayrak, İlk ve orta öğrenimini Akçakoca'da tamamladı ve 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. Askerlik görevini Asteğmen olarak yerine getirdikten sonra 1990-93 yılları arasında üç yıl kadar ASKİ'de ve bir yıl kadar da Atılım İnşaat Ltd. Şirketinde şantiye şefi olarak çalıştı.

AKÇAKOCA İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASINI KURDU

1994 yılında Akçakoca'da Albayrak İnşaat ve Mühendislik Ltd. Şirketini kurdu; Nisan 2009 seçimlerine kadar müteahhitlik-Mühendislik hizmetleri veren şirketinin yöneticisi olarak çalıştı. 1995 yılında Akçakoca İnşaat Mühendisleri odasını kurdu ve yedi yıl süre ile başkanlık görevini yürüttü.

AKÇAKOCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTI

1999 yılından itibaren aktif siyasetin içinde bulunan ALBAYRAK Nisan 2009 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Akçakoca Belediye Başkanı seçildi. Halen Kızılay Akçakoca şubesinin ve Akçakoca kent Konseyinin başkanlığını yapan Fikret Albayrak, evli ve bir çocuk babasıdır.

Fikret Albayrak, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde yeniden CHP'nin Düzce Akçakoca Belediye Başkan Adayı oldu.