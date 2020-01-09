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CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurusu - Altay (1)

Anayasa Mahkemesinden görüntü CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamaları - Altay: "Verginin adil ve eşit bir şekilde toplanması gerekiyor" CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı KHK'de Değişiklik Yapılması...

09.01.2020 13:15 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:20
Anayasa Mahkemesinden görüntü
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamaları - Altay:
"Verginin adil ve eşit bir şekilde toplanması gerekiyor"
CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı KHK'de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un; aralarında "dijital vergisi yoluyla sansür getirilmesi", "değerli konut vergisi", "konaklama vergisi" ve kamuoyunda "İslami holdingler" olarak bilinen holdinglerle ilgili hükümlerin de bulunduğu 11 maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurusu - Altay (1)

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Altay, Politika

Kaynak: AA


Politika

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