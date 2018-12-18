CHP'nin Ankara Adayı Olan Mansur Yavaş'tan İlk Yorum: Seçimi Kazanmak Boynumun Borcu

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mansur Yavaş, sadaylığının açıklanmasının ardından yaptığı ilk açıklamada "Seçimi kazanmak boynumun borcudur." dedi.

Mansur Yavaş

"SEÇİMİ KAZANMAK BOYNUMUN BORCU"

CHP Parti Meclisi'nde yapılan oylamada Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasına ilişkin 45 kabul, 12 ret oyu verildi. Mansur Yavaş, adaylığının duyurulmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Seçimi kazanacağını söyleyen Yavaş, "Başkent Ankara adaylığı için şahsımı lâyık gören Millet İttifakı'nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Akşener'e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni,seçimi kazanıp, başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur. Yolumuz açık olsun. Allah'ın izni, halkımızın takdiriyle Cumhuriyetimizin kalbi Güzel Ankara'ya hizmetkar olmaya talibim. Parti ayrımı yapmaksızın tüm Ankaralılara teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum." dedi.

YAVAŞ, 2014 SEÇİMLERİNDE DE CHP'NİN ADAYI OLMUŞTU

Mansur Yavaş, 2014 Yerel Seçimleri'nde CHP'nin adayı olarak girdiği seçimleri kaybetmiş, 2016 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'den de istifa etti.

Yavaş, 18 Aralık tarihinde bir kez daha CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.



Mansur Yavaş'ın Twitter'dan yaptığı açıklama;