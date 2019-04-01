CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş balkon konuşması yaptı

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CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş balkon konuşması yaptıBaşkan Yavaş: "Bugün Ankara'da kaybeden Özhaseki ve kirli siyasetidir""Ankara Büyükşehir Belediyesi mazlumun, mağdurun belediyesi olacak"ANKARA - CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Ankara'da seçimin galibi oldu. Başkan Yacaş, "Bugün Ankara'da kaybeden Özhaseki ve kirli siyasetidir" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte parti genel merkezinde bir balkon konuşması gerçekleştiren Başkan Yavaş, Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve bütün vatandaşlara teşekkür ederek, "Daha yolun başında kazandığımızda, bunu bir zafer olarak görmeyeceğimi söyledim. Bizim yenmek, yok etmek zorunda olduğumuz bir düşmanınız yok ki bunun adı zafer olsun. Bugün hak yerini buldu. Kazanan tüm Ankara olacaktır" ifadelerini kullandı."Bugün Ankara'da kaybeden Özhaseki ve kirli siyasetidir"Bu sonucun bir zafer olmadığını, çünkü karşılarında bir düşman görmediklerini kaydeden Yavaş, "Bugün Ankara'da kaybeden Özhaseki ve kirli siyasetidir. Kazanan demokrasimiz ve tüm partiler olmuştur. Bizler sevgi ekip sevgi biçeceğiz, hiçbir ayrım yapmadan tüm Ankaralıyla birlikte, kardeş olacağız. Yola koyulduğumda bir temennide bulunmuştum; görevimi bıraktığımda herkesin başkanı olarak hatırlanmak istediğimi söylemiştim. Eğer bunu başaramayacaksam bugün bana nasip olmasın demiştim. Bugün bana nasip oldu. Şimdi bana düşen sözünü tutmak, herkesin başkanı olmaktır" şeklinde konuştu."Ankara Büyükşehir Belediyesi mazlumun, mağdurun belediyesi olacak""Bugünden itibaren Ankara'da belediyecilikte adaletin baş üstünde taşınacağı, emniyet dönemi dönemi başlamıştır" diyen Yavaş, şunları kaydetti: "Kimse kaybetmemiş, Ankara kazanmıştır. Şimdi bizlere düşen, Ankaralıların emeğiyle, demokratik duruşuyla ortaya çıkan bu başarıyı, başkentimize hizmetle yüceltmektir. Ankara'daki tüm hemşehrilerimizi rahat bir uyku çeksinler. Belediye çalışanları tedirgin olmasın. Kimsenin ekmeğiyle, aşıyla oynamayacağız. kimseyle kavgamız yok. Biz Ankara'daki tüm hemşehrilerimizi kardeşimiz biliyoruz. Çünkü biz artık büyük bir aileyiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi mazlumun, mağdurun, belediyesi olacak. Hukuka, devlet ahlakına ve ortak değerlere hizmet edeceğiz. Siyasi görüşü,kökeni ne olursa olsun Ankara'ya değer katmak isteyen herkesin yol arkadaşı olacağız. Ankara'yı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkentine yakışmayan görüntüsüne karşı, demokrasi, huzur, kardeşlik, özgürlük ve refah yolunda güç ve kader birliği yapan idareyi unutmayacağız. Bu yolculuğu hep birlikte yapmaya kararlıyız. Sizlere ömür boyu minnettar kalacağımı bilmenizi istiyorum. Her türlü baskı, tehdit iftiraya karşı, rağmen onların kamu imkanı, onların duvarları, televizyon ve gazeteleri varsa bizim de yüreğimiz var diyerek tarihi değiştiren kardeşlerim, hepiniz var olun. Bir müjde de İstanbul'dan bekleyeceğiz. İstanbul'a bahar gelecek.""Bu güzel ülkeye Ankara'dan başlayarak baharı getirdik"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, da, "Mart'ın sonu bahar demiştim. Bu güzel ülkeye Ankara'dan başlayarak baharı getirdik. İstanbul'u da adım adım takip ediyoruz. İstanbul'a da baharı getireceğiz. Yeni bir destan yazacağız" açıklamasında bulundu.