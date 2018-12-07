CHP'nin Ardahan Belediye Başkan Adayı Faruk Demir Kimdir?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP'nin Ardahan Belediye Başkan Adayı Faruk Demir oldu. Peki, Faruk Demir kimdir?

FARUK DEMİR KİMDİR?

Faruk Demir, 1963 yılında Ardahan'ın Hanak ilçesinde dünyaya geldi. Demir, ilk ve orta öğrenimini Ardahan Hanak'ta tamamladı. 1982 yılında İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Şan bölümüne girdi ve mezun oldu.

TRT SANATÇISI

Faruk Demir, 1987 yılında TRT'nin açmış olduğu yetişmiş ses sanatçısı sınavında başarılı olarak Türk Halk Müziği ses sanatçısı unvanıyla TRT'de çalışmaya başladı ve 1999 yılına kadar devam etti.

PEK ÇOK PROGRAM YAPTI

Faruk Demir, TRT ekranlarında Kuşaktan Kuşağa, Yüreğimizin Dili Türkülerimiz, Türküye Merhaba gibi çeşitli Türk Halk Müziği programlarında sunuculuk ve danışmanlık yaptı. Aynı yıllarda, kendi bestelerinin de yer aldığı Güneşim Ol ve Ardahan'ın Yollarında isimli iki albüm çıkardı.

SİYASİ YAŞAMI

Faruk Demir, 1999 yılında DSP'den milletvekili adayı oldu ve 21.dönem Ardahan Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Parlamentoda İnsan Hakları Komisyonu üyeliği TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı ve Türkiye-Singapur Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlıkları yaptı.

Sanatçı, halen Başkent Üniversitesi televizyonu Kanal B'nin müzik direktörlüğünü ve aynı kanalda Pazar günleri 21.00 - 23.00 arası yayınlanan Yurdun Sesi programının yayın ve sunuculuğunu yapmaktadır.