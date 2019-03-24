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AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, CHP'nin HDP'den farkı kalmadığını savundu.AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şengül Bayraklı'da partisinin seçim ofisi açılışını gerçekleştirdi, Kemalpaşa'da yapılan mitingde vatandaşlara hitap etti.Konuşmalarında CHP'nin İzmir'i yıllardır aldattığını ve vatandaşlarda büyük hayal kırıklığı oluşturduğunu ifade eden Şengül, CHP'nin şımardığını, İzmirlilerle alay ettiğini ileri sürdü.Şengül, CHP'nin İzmir'e hizmet etme gibi bir derdi bulunmadığını kaydederek, İzmirlilerin her şeyin farkında olduğunu, gerekli cevabı vermek için gün saydığını söyledi.CHP'nin dönüştürüldüğü, devşirildiğini belirten Şengül, şunları kaydetti:"CHP'nin artık HDP'den farkı kalmadı. CHP'lilere sorsanız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve cumhuriyeti dillerinden düşürmezler. Ama nasıl oluyorsa, Türkiye'nin topraklarında gözü olanlarla kol kola geziyorlar. Vatanına kurşun sıkanlar, CHP'nin meclis üyesi listesinde yer alıyor. Atatürkçü olan kişi vatanını sever, her şeyden önce ülkesinin menfaatini düşünür. Bu nasıl Atatürkçülük, nasıl vatanseverlik anlamak mümkün değil."