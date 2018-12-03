CHP'nin Avanos Belediye Başkan Adayı Ön Seçimle Belirlendi

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:26



03 Aralık 2018 Pazartesi 10:26

Avanos ilçesinde CHP İlçe Teşkilatı tarafından belediye başkan adayını belirlemek için eğilim yoklaması yapıldı.Belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen ön seçimde, ilçedeki parti üyeleri, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Yerel Yönetimler Seçiminde aday olarak görmek istedikleri aday adayı için oy kullandı.Yapılan ön seçimde, 379 üye oy kullandı. Aday adaylarından Celal Alper İbaş 169, İsmail Kozan 116, İsmet İnce 39, Seyhan Duru 34 ve Mehmet Değirmenci ise 17 oy aldı.Sonuca göre, CHP Avanos Belediye başkan adayı olan İbaş, desteklerinden dolayı üyelere teşekkür etti. İbaş, seçim süreci boyunca birlik ve beraberlik içinde çalışma yürüterek başarıya ulaşacaklarına inandığını kaydetti.Programda, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver ve CHP İl Başkanı Kamil Gülmez hazır bulundu.