CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu Kimdir?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı mevcut başkan Özlem Çerçioğlu oldu. Peki, Özlem Çerçioğlu kimdir?

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR?

Özlem Çerçioğlu, 11 Ağustos 1968 tarihinde Nazilli, Aydın'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise tahsilini memleketinde tamamlayan Özlem Çerçioğlu, Selçuk Üniversitesi Makine Resim Konstrüksiyon Bölümü'nü bitirdi.

MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

Çerçioğlu, 1988 senesinde buradaki eğitimini bitirdikten sonra Sultanhisar'da Jantsa'da çalışmaya başladı. 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisi 22. dönem Aydın Milletvekili olarak parlamentoya seçildi. Aynı zamanda parlamentoda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda görev aldı.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN İLK BAŞKANI OLDU

2 Temmuz 2007'de 23. dönem CHP Aydın Milletvekili olarak yeniden seçilen Çerçioğlu, Aydın il belediyesinin 6360 sayılı, 12 Kasım 2012 tarihli kanunla büyükşehir belediyesine dönüşmesinden sonra gerçekleşen ilk yerel seçim olan 2014 Türkiye yerel seçimlerinde CHP'den Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Seçimlerin sonucunda da Aydın'ın ilk büyükşehir belediye başkanı olarak yeniden göreve geldi.

İyi seviyede İngilizce bilen Özlem Çerçioğlu, Ercan Çerçioğlu ile evlidir ve iki çocuğu bulunmaktadır.