CHP, Balçova Belediye Başkanlığı İçin Adaylığı Düşürülen Mehmet Ali Çalkaya'nın Yerine Eşini Aday Gösterdi

İzmir'in Balçova ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığının Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından düşürülmesi üzerine eşi Fatma Çalkaya, CHP'nin yeni adayı oldu.

"MİLLİ İRADENİN ENGELLENMESİDİR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yaptığı yazılı açıklamada, Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığının YSK tarafından düşürüldüğünü anımsattı. Bu kararın seçimleri güvensizleştiren ve keyfi bir siyasi tutum olduğunu savunan Torun, "CHP bu keyfiliğe ve hukuksuzluğa izin vermeyecek, tüm siyasi engelleri aşacaktır. YSK, Mehmet Ali Çalkaya örneğinde görüldüğü üzere, tek adamın keyfine göre seçme-seçilme hakkına yönelik engellemeler getirmektedir. Bu durum seçilme hakkının gasbı, milli iradenin engellenmesidir." ifadesini kullandı.

"BALÇOVA HALKI KARAR VERDİ"

Balçova'da, Fatma Çalkaya'yı yeni aday olarak tespit ettiklerini vurgulayan Torun, şunları kaydetti:

"Mehmet Ali Çalkaya'dan sonra adayımızın kim olacağına Balçova halkı karar verdi. Hem partililerimiz hem de Balçova halkı adayımızın sahadan, siyasetten biri olması hem de YSK hukuksuzluğuna anlamlı bir cevap içermesi beklentisini dile getirdi. Balçova halkı 15 senedir her meselede yanlarında olan, sokak çocuklarından yoksullara, her muhtacın hizmetine koşan, tanıdığı, bildiği, sevdiği birini, Fatma Çalkaya'yı aday göstermemizi talep etti. Genel Merkezimiz de bu beklentiler doğrultusunda Fatma Çalkaya'yı belediye başkan adayı göstermeye karar verdi. Hem Çalkaya'nın hem de benzer tüm hukuksuzlukların hesabını halkımız bu seçimde sandıkta soracaktır."

Kaynak: AA