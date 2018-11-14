CHP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Adayı Ahmet Akın Kimdir?

CHP'de Balıkesir Büyükşehir Belediye Adayı Ahmet Akın oldu. Yalova, Burdur ve Giresun'da mevcut belediye başkanları da yeniden aday gösterildi. Peki, Balıkesir Büyükşehir Belediye Adayı olan Ahmet Akın kimdir?

AHMET AKIN KİMDİR?

Ahmet Akın, 13 Ağustos 1973 yılında Balıkesir/Gönen'de dünyaya geldi. Baba adı Erdal, anne adı Nejla'dır. İlk ve ortaokul eğitimlerini Gönen'de tamamladıktan sonra İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu.

İNGİLTERE'DE EĞİTİM ALDI

Ahmet Akın, İngiltere'de Cambridge Eurocenter'da Dil ve Ekonomi eğitimleri aldı. Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi'nde Siyaset eğitimi gördü.

HOLDİNGLERDE CEO'LUK YAPTI

İspanya'da "Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Üretimi" üzerine birçok eğitim ve seminerlere katılan Akın, enerji alanında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarında Genel Müdür, uluslararası alanda faaliyet gösteren holdinglerde CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını sona erdirecek, çevreye duyarlı ve daha ekonomik elektrik üretim projeleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

AHMET AKIN 3 DİL BİLİYOR

25. Dönem Balıkesir Milletvekili İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca bilen Ahmet Akın, evli ve iki çocuk babasıdır.

Ahmet Akın, 2019 yılında yapılması planlanan yerel seçimlerde CHP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak.