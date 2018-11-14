14 Kasım 2018, 16:50
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CHP'nin Belirlenen Aday Sayısı 147 Oldu

CHP

CHP’de Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından açıklanan 140 belediye başkan adayına 7 isim daha eklendi.

CHP'de Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından açıklanan 140 belediye başkan adayına 7 isim daha eklendi.

CHP'de PM toplantısının ardından açıklanan 140 belediye başkan adayına 7 isim daha eklendi. CHP'nin güncellenen listesine göre 140 belediye başkanına eklenen 7 belediye başkan adayı şunlar:

"Manisa Gölmarmara Birol Bak

Manisa Saruhanlı Zeki Bilgin

Manisa Kırkağaç Şerif Ozan İren

Nevşehir Derinkuyu Mustafa Erdem

Nevşehir Merkez Sulusaray Derviş Dursun

Niğde Altunhisar Abdi Mercan

Niğde Ulukışla Mustafa Önen" - ANKARA
14 Kasım 2018 Çarşamba 16:50