CHP'nin Belirlenen Aday Sayısı 147 Oldu

CHP
'de Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından açıklanan 140 belediye başkan adayına 7 isim daha eklendi.
CHP'de PM toplantısının ardından açıklanan 140 belediye başkan adayına 7 isim daha eklendi. CHP'nin güncellenen listesine göre 140 belediye başkanına eklenen 7 belediye başkan adayı şunlar:
"Manisa Gölmarmara
Birol Bak
Manisa Saruhanlı
Zeki Bilgin
Manisa Kırkağaç
Şerif Ozan İren
Nevşehir Derinkuyu
Mustafa Erdem
Nevşehir Merkez Sulusaray
Derviş Dursun
Niğde Altunhisar
Abdi Mercan
Niğde Ulukışla Mustafa Önen
" - ANKARA
14 Kasım 2018 Çarşamba 16:50