14 Kasım 2018, 16:51
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CHP'nin Belirlenen Aday Sayısı 147 Oldu

CHP

CHP'de Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından açıklanan 140 belediye başkan adayına 7 isim daha eklendi.

CHP'de Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından açıklanan 140 belediye başkan adayına 7 isim daha eklendi.

CHP'de PM toplantısının ardından açıklanan 140 belediye başkan adayına 7 isim daha eklendi. CHP'nin güncellenen listesine göre 140 belediye başkanına eklenen 7 belediye başkan adayı şunlar:

"Manisa Gölmarmara Birol Bak Manisa Saruhanlı Zeki Bilgin Manisa Kırkağaç Şerif Ozan İren Nevşehir Derinkuyu Mustafa Erdem Nevşehir Merkez Sulusaray Derviş Dursun Niğde Altunhisar Abdi Mercan Niğde Ulukışla Mustafa Önen"

(Pelin Üzek Kılıç/İHA)
14 Kasım 2018 Çarşamba 16:51