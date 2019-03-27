CHP'nin Beyoğlu Adayı Alper Taş: İmam Hatip Mezunuyum, Sosyalistim

CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş'ın bir televizyon kanalında yaptığı konuşma sosyal medyanın gündemine oturdu. Taş konuşmasında "Rizeliyim. İmam hatip mezunuyum. Sosyalistim. Devrimciyim." dedi.

CHP'li Alper Taş, 31 Mart seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İMAM HATİPLİYİM, DEVRİMCİYİM"

"Rizeliyim, eski futbolcuyum, imam hatip eğitimi almışım, sosyalistim, devrimciyim.Bu halkın içinde en çok başı dik alnı açık gezmeyi hak eden bu memleketin devrimcileridir. Çünkü biz halkımızı hiçbir zaman aldatmadık, hırsızlık, yolsuzluk yapmadık,aldatmadık. Halkımıza 'Allah razı olsun bu çocuktan' dedirteceğiz. Bunu dedirtemezsen çekileceğiz. Bunu dedirtemezsen çekileceğiz. Onları asla utandırmayacağız"

"BEYOĞLU HALKI DOLMUŞ"

Taş, sözlerinin devamında "Halkımızın dünyasının içinde olan bizleriz. Yaşamımızla, kültürümüzle, efendiliğimizle bizleriz. Beyoğlu halkı dolmuş. Bu benim haykırışım onların haykırışı" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Alper Taş'ın yaptığı konuşma Twitter'da birçok kullanıcı tarafından beğenildi ve yorum yapıldı.

İşte bazı tweetler;