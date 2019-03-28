CHP'nin Beyoğlu Adayı Alper Taş: Lüks Araçlara Binmeyeceğim

İstanbul'da CHP tarafından Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Alper Taş, "İlçeyi Tünel'deki belediye binasından idare etmeyeceğim, lüks araçlara binmeyeceğim. Belediye şirket değil, vatandaş da müşteri değildir, bizzat hak sahibidir" dedi. Taş, Galata ve İstiklal Caddesi'ni yeniden canlandıracaklarını kaydetti.

Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik, CHP tarafından Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Alper Taş ile konuştu. Çelik'in "Beyoğlu'nda tapu meselesini çözeceğim" başlığıyla yayımlanan ve Taş'ın açıklamalarına yer verdiği yazısı şöyle:

"İMAM HATİP LİSESİNDE OKUDU"

"Üç dönem AK Parti'de olan, İstanbul'un sembol ilçelerinden Beyoğlu'nda da sıkı rekabet söz konusu. CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş'la Taksim'de bir araya geldik, çay içtik. Alper Taş, 1967 doğumlu, Rizeli. Pazar İmam Hatip Lisesi'nde okudu. Okmeydanı Fetih Spor'da lisanslı olarak futbol oynadı. 2009 yılında Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Genel Başkanlığı'na seçildi."

"TAPU SORUNU BİRİNCİ ÖNCELİK"

"Alper Taş, yarışın başlarında AK Parti lehine yüzde 8'e varan bir fark olduğunu, kısa sürede bunu kapattıklarını ve önemli avantaj elde ettiklerini söyledi. "CHP'nin kalesi gibi görünen Cihangir'e sadece 1 kere gittim, Halıcıoğlu, Kulaksız, Kasımpaşa, Piyalepaşa, Kaptanpaşa gibi çok ihmal edilen yerlerde çalışıyorum" diyerek söze başladı. Alper Taş, Okmeydanı civarındaki tapu sorununu öncelikler arasında birinci sıraya oturtmuş."

"Tapu konusu yaklaşık 100 bin kişiyi ilgilendiriyor. Yoksulluk ve işsizlikle mücadele, kentsel dönüşüm ve yeşil alanların artırılmasını diğer önemli hedefler olarak görüyor. Alper Taş "Beyoğlu'nu insanların terk ettiği bir yer olmaktan çıkaralım" diyor. Bunu sağlamak için tarihi ilçenin cazibe noktalarının sayısını artırmayı, mevcut önemli merkezleri güzelleştirmeyi amaçlıyor."

ALPER TAŞ'IN VAATLERİ

Alper Taş'ın benimle paylaştığı vaatlerini sıralıyorum: