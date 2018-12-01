CHP'nin Burhaniye Belediye Başkan Adayı Ali Kemal Deveciler Kimdir?

31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin Burhaniye Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Kemal Deveciler oldu. Peki, Ali Kemal Deveciler kimdir?

ALİ KEMAL DEVECİLER KİMDİR?

Ali Kemal Deveciler 1958 yılında dünyaya geldi. Ege Üniversitesiİktisat Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. Deveciler, Balıkesir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkan Yardımcısı ve Denetleme Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Deveciler, Burhaniye Belediye Meclis Üyeliği yaptı. Ali Kemal Deveciler 22. Dönem Balıkesir Milletvekili seçilmiştir.

Ali Kemal Deveciler, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin Balıkesir, Burhaniye Belediye Başkan adayı olmuştur.

Ali Kemal Deveciler, evli ve bir çocuk babasıdır.