CHP'nin Edirne Belediye Başkan Adayı Recep Gürkan'a coşkulu karşılama

07 Aralık 2018 Cuma 15:16



07 Aralık 2018 Cuma 15:16

CHP'nin Edirne Belediye Başkan Adayı Recep Gürkan'a coşkulu karşılama500 araçlı, meşaleli, davullu zurnalı karşılamaEDİRNE - 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday gösterilen mevcut belediye başkanı Recep Gürkan'a, Edirnelilerden sevgi seli. Gürkan, yüzlerce araçlık konvoy, meşaleler ve davul zurna ile otoban gişelerinde karşılandı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde yeniden Edirne Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.Gökyüzüne barış güvercinleri saldıPartilileri, Gürkan'ı Ankara dönüşü Edirne otoban gişelerinde davul zurna eşliğinde coşkulu bir programla karşıladı. Yakılan meşaleler arasından geçen Gürkan, Edirnelilerle kucaklaştı ve gökyüzüne 500 adet güvercin bıraktı. Gürkan'ı, oğlu ve kızı da çiçeklerle karşılayarak, babalarını yalnız bırakmadı.Yüzlerce araçlık konvoyOtoban gişelerindeki karşılamanın ardından üstü açık tur otobüsü ile şehir merkezine doğru hareket eden Gürkan'a, yüzlerce araçlık konvoy eşlik etti. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl binası önünde hazırlanan platformda, partililerine seslenen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "31 Mart'ta bu meydanda bu güzel ülkenin ve bu güzel şehrin tarihini yeniden yazmak için, halkçı belediyeciliği, insan odaklı, sosyal demokrat belediyeciliği, ilimizin tümünde, tüm ilçelerimizde bir kez daha yaşatmak için hep beraberiz. Sizleri seviyoruz, yolumuz aydınlık olsun" dedi.