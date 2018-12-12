CHP'nin Edirne Havsa İlçe Belediye Başkan Adayı Yeniden Oğuz Tekin Oldu! Oğuz Tekin Kimdir?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı aday listesine göre Edirne Havsa İlçe Belediye Başkan adayı mevcut başkan Oğuz Tekin oldu. Peki, Oğuz Tekin kimdir, kaç yaşındadır?

OĞUZ TEKİN KİMDİR?

Mevcut Edirne Havsa İlçe Belediye Başkanı Oğuz Tekin, 1965 yılında Edirne Havsa'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Havsa da tamamladıktan sonra Edirne Ticaret Lisesi'ne devam eden Tekin, 1988 yılından Havsa ilçesinde seçildiği güne kadar ticaretle uğraşmaya devam etti.

BİRÇOK SİVİL TOPLUM KURULUŞUNDA YÖNETİCİLİK YAPTI

Oğuz Tekin, 1994-1999 yılları arasında Belediye Meclis Üyeliği, iki dönem CHP İl Yönetim Kurulu Üyeliği, yine CHP İlçe Başkanlığı göreviyle birlikte birçok sivil toplum kuruluşlarında başkanlık ve yöneticilik görevinde bulundu.

Daha önce Türk Hava Kurumu Havsa Şube Başkanlığı görevini yerine getiren Tekin, 2006-2010 yılları arasında Türk Hava Kurumu'nda Ankara Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

%54 OYLA KAZANMIŞTI

2009-2014 yılları arasında Edirne Havsa İlçe Belediye Başkanı seçilen Oğuz Tekin, 2014 seçimlerinde ilçe halkından %54 oy alarak ikinci kez Edirne Havsa İlçe Belediye Başkanı oldu. Halen görevini sürdüren Tekin, kanalizasyon ve arıtma tesisini tamamladı.

Havsa ilçesinde engelli oyun parkı ve yürüyüş yolları projelerini de yapan Oğuz Tekin, evli ve biri kız diğeri erkek iki çocuk babasıdır.