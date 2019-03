CHP'nin Efeler Adayı Fatih Atay Çalışmalarını Ilıcabaşı ve Yılmazköy'de Tamamladı

Kaynak: İHA

Millet İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı CHP 'li Mehmet Fatih Atay , yerel seçim çalışmalarını Yılmazköy ve Ilıcabaşı mahallelerinde tamamladı.Yılmazköy'de Mehmet Fatih Atay'ı, Tahtacılar Derneği Genel Başkanı Yolcu Bilginç, Yılmazköy Mahalle Muhtarı Şahin Can ve çok sayıda mahalleli karşıladı.90 gündür mahalle mahalle gezdiğini ifade eden Fatih Atay , "Efeler Belediyesi'ni kazandığımız takdirde ilk işimiz bir basın toplantısı düzenlemek ve belediyenin ne kadar bütçesi var, borcu nedir, kaç personel çalışıyor bunu açıklayacağız. Ayrıca mal varlığımı da bütün kamuoyuyla paylaşacağım. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben Cumhuriyet Halk Partisi 'nde milletvekilliği yaptım ve şu anda Belediye Başkan adayıyım. Ben, Türkiye 'nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihanet etmeyeceğim, partimi koltuk mevki uğruna satmayacağım. Bugün partisine ihanet eden, yarın Efeler'e ihanet eder. Hiç endişe etmeyin. Efeler'in kaybettiği 5 yılı geri kazanacağız. Efeler, hizmetle tanışacak. Efeler'de yaşayan 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızın doğumundan ölümüne, iyi gününde ve kötü gününde yanında olacağız. Eminim ki Yılmazköy'de jeotermale karşı olmayan yoktur. Cumhur İttifakı Adayı Ümmet Akın 'ın doğayı talan eden jeotermal tesislerine nasıl destek olduğunu biliyorsunuzdur. Mevcut Belediye Başkanı'nın da burada verdiği ruhsatları biliyosunuzdur. Mertçe, cesurca, korkmadan jeotermale karşı olduğunu söyleyen tek aday benim. Arkamda değil yanımda olduğunuz sürece ben Fatih Atay olarak sizinle birlikte omuz omuza doğayı talan eden, Efeler'i kanser eden bu jeotermal tesislerinin önünde direneceğim. Size söz veriyorum." dedi.Mehmet Fatih Atay'ın 31 Mart Seçimleri kapsamında yaptığı mahalle toplantılarının sonuncusu olan Ilıcabaşı Mahalle Toplantısı renkli görüntülere sahne oldu. Mahalleliler Atay'ı meşaleler, havai fişeklerle karşıladı. Roman vatandaşlar, CHP'nin 31 Mart Yerel Seçimleri seçim şarkısı olan 'Martın Sonu Bahar' ile roman havası oynadı. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisi ile karşılaşan CHP'li Atay, "Değerli Ilıcabaşılılar, beni çok mutlu ettiniz, iyi ki varsınız. 31 Mart akşamı Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda, saat 21.00'de yapacağımız seçim kutlamalarının ön provasını sizinle birlikte Ilıcabaşı'nda yapıyoruz. Seçimi çok büyük farkla kazanıyoruz. 1 Nisan 'dan sonra Efeler halkını sosyal belediyecilik ve derman belediyecilik anlayışı ile tanıştıracağız. İhtiyaç sahibi ailelerimize daha çok destek olacağız. En çok önemsediğim projem, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının beslenme çantasını bizzat Efeler Belediyesi olarak biz hazırlayacağız. Bebek sahibi ailelere her gün 1 litre süt vereceğiz. Ilıcabaşı Mahallemize son teknoloji ile donatılmış içinde kütüphanesi olan, bilgisayarlar olan, çocuklarınızı rahatlıkla emanet edebileceğiniz çağdaş, Atatürkçü öğretmenler olan bir kreş yapacağız. İhtiyaç sahibi dar gelirli kardeşlerimizin çocuklarının daha iyi bir Efeler'de yaşaması için var gücümüzle 7/24 çalışacağız. Efeler Belediyesi'nin ve benim makam odamın kapısı her zaman açık olacak. Yüzyüze görüşebileceğiniz, telefonla kolay ulaşabileceğiniz bir belediye başkanı olacağım. Saat gece 12'ye geliyor ama sizin gözlerinizdeki ışıltı bu meydanı aydınlatıyor. Allah yüzünüzdeki gülümsemeyi, yüreğinizdeki neşeyi eksik etmesin. 31 Mart Pazar akşamı saat 21.00'de Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun." dedi.Mehmet Fatih Atay'a, Millet İttifakı meclis üye adayları, CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin , CHP Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Ekiz ve çok sayıda partili eşlik etti. - AYDIN