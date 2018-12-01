CHP'nin Gölyaka Belediye Başkan Adayı Abdullah Şahin Kimdir?

31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin Gölyaka Belediye Başkan Adayı Abdullah Şahinoldu. Peki, Abdullah Şahin kimdir?

ABDULLAH ŞAHİN KİMDİR?

Abdullah Şahin, 19656 yılında Gölyaka'da dünyaya geldi. Ortaokul ve liseyi burada bitiren Şahin, 1980'den sonra İsviçre'de lisans eğitimini tamamlamıştır. Askerlik görevini tamamladıktan sonra Fiskobirlik'te çalışmaya başlamıştır.

SPORCU EĞİTMENLİĞİ YAPTI

Aynı zamanda atletizmde sporcu eğitmenliğine devam etmiştir. 1980'den sonra İsviçre'ye yerleşerek otomotiv sektöründe çalışmaya başlamış ve bu sırada lisans eğitimini tamamlamıştır. Evli çocuk babası olan Şahin, iyi derecede Almanca bilmektedir.

Abdullah Şahin, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin Düzce Gölyaka Belediye Başkan Adayı oldu.