CHP'nin İl Genel Meclisi Üyesi Hikmet Turan Ön Yoklamada İlk 5'e Giremedi

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Genel Meclis üyesi Hikmet Turan, geçtiğimiz gün yapılan ön yoklamada ilk 5'e giremeyerek liste dışı kaldı.CHP'de İl Genel Meclis üyelerinin sıralamasının belirleneceği ön yoklama geçtiğimiz gün CHP Bilecik İl Başkanlığı binasında yapıldı. Bin 261 üyeden 573 üyenin sandığa gittiği seçimlerde Zafer Kurnaz 377 oy, Janrat Karaahmet 359 oy, İlyas Dirik 332, İsmail Şahin 293 oy, Erhan Toka 261 oy, Hikmet Turhan 224 oy aldı. 31 Mart 2019 günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde Bilecik merkezden 5 il genel meclis üyesi çıkacağından sıralama belli olurken, iki dönemdir il genel meclis üyeliği yapan Hikmet Turan ilk 5'e giremeyerek liste dışı kaldı. - BİLECİK