Ekrem İmamoğlu, Yaptırdığı 80 Anketin Sonucunu Açıkladı

CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, "On yıllık siyasi yaşamımda anketlere hiç bu kadar inanasım olmamıştı. Adaylığımın konuşulduğu günden bu yana 3,5 aylık sürede, 80'e yakın anket yaptırdım. Bu anketlerde önde çıkıyorum" dedi.

Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, " Ekrem İmamoğlu'na sorular" başlığıyla yayımlanan yazısında Ekrem İmamoğlu ile gerçekleştirdiği sohbeti okurlarına aktardı.

"HİÇ BU KADAR İNANASIM OLMAMIŞTI"

İmamoğlu, Öztürk'ün anket sorusuna şöyle cevap verdi:

"10 yıllık siyasi yaşamımda anketlere hiç bu kadar inanasım olmamıştı. Adaylığımın konuşulduğu günden bu yana 3,5 aylık sürede, 80'e yakın anket yaptırdım. Bu anketlerde önde çıkıyorum."

NEDEN SİZİ TERCİH ETSİN SEÇMEN?

"Karşısında milletvekilliği, bakanlık, Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı yapmış, tecrübeli ve marka bir isim var. Peki seçmen neden İmamoğlu'nu tercih etsin?"

"Kendileri de ifade etti, ununu elemiş, eleğini asmış bir konumda gibi algılanıyor Binali Bey. Ben 5 yıl siyaset yapmış, beş yıl da belediye başkanlığı yapmış, tüm tecrübelerini hissetmiş kişiyim. 48 yaşındayım. İş, sosyal, siyasi yaşamım, eğitimim tümüyle birikim dolu. Bir de enerjimiz buna müsait. Dolayısı ile İstanbullunun beni tercih edeceğini düşünüyorum."

"PARTİMİZDE ÇOKÇA YAŞANAN BİR DURUM"

CHP'deki tartışmaların kendisini etkileyip etkilemediğine ilişkin soruya İmamoğlu, şu sözlerle yanıt verdi:

"Partimizde çokça yaşanan bir durum bu tartışmalar. Çok sesliliğin yansımasıdır. Partimizin tecrübesi bu durumları hızla toparlayacak bir kapasiteye sahip. Bir yönüyle de partinin kendi kurumsallığı ile yerel yönetim tarafını biraz birbirinden ayırmak gerekir. Çok iç içe entegre olduğu takdirde işte tam da o tehlikeli kelimeyle buluşturmuş oluyorsunuz: Partizanlık."

CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu

"YAPILAN HATA BENİM ŞAHSIMI BAĞLAMAZ"

CHP'nin son düzlükte bir hata yapıp seçimi kaybettiği gerçeğine ilişki soruya İmamoğlu şu sözlerle cevap verdi:

"Ben parti yöneticilerime hep şunu söyledim: Kampanyamızın birinci sıradaki en önemli meselesi hata yapmamaktır. Bazen bir hata, çok bedellere sebep olabiliyor. Öte yandan başka bir yerde yapılan bir hata benim şahsımı bağlamaz. Ben bu şehre belediye başkanı olacağım. Talimat alan, talimatla iş yapan güdümlü bir başkan gelmiyor. Buna benim partim de dahil. Çünkü benim partimin kültüründe talimat yok. Ama şuandaki belediyede talimatla iş yapılıyor."

'EZANIN ISLIKLANDIĞI' İDDİASI

"İmamoğlu muhafazakar bir aileden geliyor. Bu nedenle ezanın ıslıkla bastırılması konusuna iyi hazırlanmış" diyen Öztürk, İmamoğlu'nun şu ifadelerini aktardı:

'Ben ezanla büyüdüm, defalarca da ezan okumuş birisiyim. Orada bilinçli bir şekilde ezanın ıslıklanmadığını düşünüyorum. Cumhurbaşkanı'nın şikayetini de görüntüleri de izledim. Buradan yola çıkarak, ezanın kutsallığı üzerinden millete mesaj vermeyi doğru bulmuyorum, çok yanlış.'