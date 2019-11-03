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CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) İsviçre'nin kuzeyindeki Solothurn kantonuna bağlı Grenchen kentinde düzenlediği Cumhuriyet Bayramı etkinliğini terör örgütü PKK yandaşları bastı.

03.11.2019 22:52CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) İsviçre'nin kuzeyindeki Solothurn kantonuna bağlı Grenchen kentinde düzenlediği Cumhuriyet Bayramı etkinliğini terör örgütü PKK yandaşları bastı.

Alınan bilgiye göre, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İsviçre Birliğinin davetlisi olarak ülkeye geldi.

Grenchen'deki salonda düzenlenmesi planlanan Cumhuriyet Bayramı etkinliğine dakikalar kala PKK'lılar salona girerek kürsüyü işgal etti.

Terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu bez parçası ve örgüte ait paçavraları açan yaklaşık 10-15 kişilik grup, zaman zaman CHP'lilerle sözlü tartışmaya girdi.

Bunun üzerine organizasyon görevlileri güvenlik nedeniyle parti mensuplarını salonun dışına çıkardı.

Baskın esnasında yüzlerce CHP'li salon dışında bekletilirken program için salona gelen Özkoç ve Kaftancıoğlu da otel lobisinde gelişmeleri takip etti.

Polisin, terör örgütü yandaşlarını salon dışına çıkarması ve gerekli güvenlik önlemlerini almasının ardından program gecikmeli başladı.

Öte yandan, İsviçre'nin en çok okunan gazetelerinden Blick'in olaya ilişkin haberinde, CHP'liler ile PKK'lılar arasında "ağız dalaşı" yaşandığı, polisin araya girmesiyle olayların büyümesinin engellediği yazıldı.


Güncel

Kaynak: AA

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