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Chp'nin isviçre etkinliğini pkk yandaşları bastı

CHP'nin İsviçre etkinliğini PKK yandaşları bastıİsviçre, (DHA)- İsviçre'de CHP'nin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde, programın yapıldığı salonu terör örgütü PKK yandaşları bastı.

04.11.2019 10:04
CHP'nin İsviçre etkinliğini PKK yandaşları bastı
İsviçre, (DHA)- İsviçre'de CHP'nin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde, programın yapıldığı salonu terör örgütü PKK yandaşları bastı. Kürsüyü işgal eden PKK'lılar, polis tarafından çıkarıldı.
İsviçre'nin Zürih kentinde, CHP'nin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde, programın yapılacağı salonu terör örgütü PKK yandaşları bastı. Kürsüyü işgal eden PKK'lılar, terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu ve örgüte ait diğer bez parçalarını açtı. PKK'lı grubun yaklaşık 15 kişi olduğu ve CHP'lilerle sözlü tartışmaya da girdikleri duyuruldu.
Chp'nin isviçre etkinliğini pkk yandaşları bastı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Cumhuriyet Halk Partisi, İsviçre, PKK, Güncel

Kaynak: DHA


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