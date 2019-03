CHP'nin İzmir Adayı Soyer: Askıda İş Var Projesini Başlatacağız

Kaynak: DHA

MİLLET İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, kentin tarihi önemdeki Kadifekale semtinde kale alanı içerisinde 'Üçüncü Cemre' ismini verdiği sunumuyla 200 günde gerçekleştireceği yeni projelerini açıkladı. Daha önce projelerini iki toplantıyla açıklayan Tunç Soyer, muhtarlar aracılığıyla 'Askıda İş Var' projesini hayata geçireceklerini, kent sakinlerine yarı zamanlı ücretli iş olanakları sunacaklarını söyledi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak isimin açıklanmasından sonra projelerinin ilk bölümünü 26 Şubat'ta 'Birinci Cemre' ve ikinci bölümünü 9 Mart'ta 'İkinci Cemre' buluşmasında açıklayan CHP'li Tunç Soyer, yeni projelerini de 'Üçüncü Cemre' buluşmasında tanıttı. 'Üçüncü Cemre' sunumunda Tunç Soyer'i CHP İzmir milletvekilleri Murat Bakan, Tacettin Bayır, Özcan Purçu, Ednan Aslan, Kani Beko, Bedri Sertel ile ilçe belediye başkan adayları yalnız bırakmadı. Tunç Soyer'i dinleyenler arasında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, gazeteci Uğur Dündar da yer aldı. Tunç Soyer, 'Üçüncü Cemre' buluşmasında 165 projesini, 17 başlık altında anlattı.Halk oyunları gösterilerinden sonra 200 günde gerçekleştireceği projelerini açıklamak üzere sahneye gelen Tunç Soyer, "Kardeşlik, barış ve demokrasiyle birlikte olmayan bir kalkınma, yalnızca bir avuç insanı zengin eder. Gerçek demokrasi ise refahın toplumun her kesimine yayılmasını, adil dağılmasını sağlar. Diyorlar ki, 'Hükümet İzmir'e şu kadar yatırım yaptı'. Oysa resmi veriler bambaşka bir resim çiziyor. Bakınız 2004 ve 2018 arasında İzmir'den merkezi yönetime giden miktar nedir biliyor musunuz? 477 milyar lira. Peki aynı sürede merkezi yönetimden gelen ne? 117 milyar lira. Yani İzmirli çalışmış çabalamış, Anadolu'nun ekonomisi daha zayıf şehirlerine, ilçelerine tam 360 milyar lira para aktarmış. Güzel, doğru olan da bu. Aynı ülkenin vatandaşı olmak zaten bunu gerektirir. Ama hayır, öyle demiyorlar. 'İzmir devletimizin bütçesine aldığının tam üç katı bir katkı koydu' demiyorlar, diyemiyorlar. Bakınız bugün gelinen noktada hükümet İzmir'i desteklemiyor. İzmir, devletimizi destekliyor" dedi.'İZMİR İÇİN İKİ HEDEFİMİZ OLACAK'İzmir için iki hedeflerinin olduğunu, bunlardan birinin refahın tüm mahallelerde eşitlenmesi diğerinin ise refahın herkes için artırılması olduğunu söyleyen Tunç Soyer, "Bugün burada hem yeni projelerimizi sunacağım hem de 165 projemizin önemini ortaya koyacağım. Sosyal projelerle İzmir'deki dezavantajlı hemşehrilerimiz, İzmir'de hak ettiği yere ulaştıracak projeler. İlk olarak her ilçede yaşam merkezleri kuracağız. Evde sağlık ve bakım hizmetleri hazırlıyoruz, hasta ve yaşlılarımızı yalnız bırakmayacağız. Destekleri artıracağız. Uzman personellerimiz engelli ve yakınlarının hizmetinde olacak. Meslek fabrikamız gençlerin işsizliği için rol üstlenecek. Sertifika programları hazırlayacağız" diye konuştu.'ULAŞIM YÜZDE 50 UCUZLUYOR'Ulaşımda şehri hem kara hem raylı hem de deniz ulaşımında güçlendireceklerini söyleyen Tunç Soyer, "Ucuz, doğayı kirletmeyen, hareketliği artıran bir kent içi ulaşım olacak. Geliştirilmiş baykuş seferlerine geçiyoruz. Gecenin geç saatlerinden sabahın erken saatlerine kadar ulaşım devam edecek. Bütün hatlarda gece boyunca taşıma devam edecek. Halk taşıt sistemimiz toplu taşımada, sabah erken saatlerinde işe gitmek zorunda olan, akşam da dönenler için toplu taşıma ücretini yarıya indireceğiz. Toplu taşımanın yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde ücret yarı yarıya inecek. Raylı sistemi iki katına artıracağız 179 kilometre olana raylı sistemi, kısa vadede 340 kilometreye, orta ve uzun vadede ise 670 kilometreye ulaştıracağız. Projesi ve bütçesi hazır olan Buca'ya metroyu hemen kazındıracağız. Temelini atıp inşaatına başlayacağız. Buca metrosu 13,5 kilometre olacak. Projesi planı hazır olan Çiğli tramvayına da derhal başlayacağız" dedi.Kent genelinde trafiği sıkıştıran 111 nokta tespit ettiklerini de anlatan Soyer, "Akıllı trafik sistemini hayata geçirip sıkışıklıkları azaltacağız. Ankara asfaltında en yoğun zamanda tespit ettik. Yanına iki hatla bu yoğunluğu yüzde 50'ye indireceğiz. Yeni arteller açacağız. Buca'da yeni bir artel kuracağız. Bayraklı, Buca, Karabağlar arasında 29,3 kilometrelik artelin projesini hazırladık, trafiği çok rahatlatacak bir projeyi de müjdelemek istiyorum" açıklamasında bulundu.Soyer, ayrıca, kent genelinde 62 bin 462 kapasiteli otoparkların bulunduğunu bunun sayısını en kısa sürede 100 bin araç kapasitesine ulaştıracaklarını, ayrıca bütün ilçelere de yeni otoparklar yapacaklarını söyledi.'ALSANCAK GARI ÖNÜNDE TRAFİK YER ALTINA İNECEK'Kent içerisinde belli kesimlerde trafiği yer altına alacaklarını, bu bölgelerde de yeni yayalaştırma alanları yaratacaklarını ifade eden Tunç Soyer, şunları kaydetti:"Bunların ilki, Alsancak Gar'ı önündeki trafiği yer altına alacağız. Basmane 9 Eylül Meydanı ile yine Karşıyaka vapur iskelesindeki trafiği yer altına alacağız. Üstlerinde de yayalaştırılmış alan yaratacağız. Alsancak'ta yayalaştırılmış mekanla adeta yeni bir meydan kazanacağız. İzmir sahildeki 50 kilometrelik şeride ek olarak iç kesimlere de bisikletle ulaşım sağlayacağız. Bunun için 200 kilometrelik güzergah yapacağız. İzmirliyi denizle daha çok buluşturacağız. Yüzde 3 oranında kullandığımız trafiği denizde en az 4,5 kat artıracağız. İzmir'i deniz ulaşım filosunu 2 tekneyle hemen büyütmeye başlıyoruz. Körfez canlanacak, cıvıl cıvıl olacak. Ayrıca 2019 ile 2024 yılları arası rekor asfalt yılları olacak. Çukur yol kalmayacak. Çözümüne 100 gün içerisinde başlayacağız. Tüm kentin yollarını yenileyeceğiz. Çukurları olan bozuk hiçbir yol kalmayacak."'MUSLUKTAN SUÇ İÇECEK HALE GELECEĞİZ'İçme suyu ve kanalizasyon yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini de söyleyen Soyer, "İzmir'i içilebilir musluk suyuna kavuşturma hedefinden vazgeçmeyeceğiz. Bunun için canla başla çalışacağız. Son 20 yılda azalan İzmir'in koku sorunun tamamen çözeceğiz. Bertaraf tesisleri kuracağız. Tüm kentin çöplerini dönüştüreceğiz, bunlardan elektrik üreteceğiz. Kendi kendini finansa eden bir sistemle bunları kuracağız" dedi.'ASKIDA İŞ VAR'İzmir'de yaşamı değiştirmeye Kemeraltı'ndan başlayacaklarını, tarihi çarşının 24 saat açık hale geleceğini ifade eden Tunç Soyer, Agora ile Kadifekale arasında teleferik kuracaklarını söyledi. Soyer diğer projelerini ise şöyle açıkladı:"İzmir'e teknoloji ve inovasyon üssü kuracağız. Üniversitelerle birlikte bugün ve geleceğin teknolojisinde İzmir'i öncü bir kent konumuna getireceğiz. 'Askıda İş Var' projesiyle, mahalle muhtarları aracığıyla 'Askıda İş Var' projesini hayata geçireceğiz. Yarı zamanlı ücretli iş olanakları bulunacak. Sinema ve sanatın kalbi İzmir'de atacak. İzmir'de kurulacak platolarla kent sanatın merkezi olacak, uluslararası film festivallerine ev sahipliği yapacak. İzmir ekonomisine büyük destek olan Fuarİzmir, yeni projelerle gelişecek. 12 ay çalışacak fuarlara ev sahipliği yapacak. İzmir temalı ürünler üreten kadın kooperatifleri kurulacak. 'İzmir kadınının emeğiyle üretilmiştir' sertifikası olacak. Mikro krediler kullandırılacak. 'Hoş geldin bebek' projesiyle bebek ve annelere doğum sonrası hizmet verilecek. Gençleri ve çocukları yönetim süreçlerine dahil edip İzmir'i yarınlara hazırlayacağız. Karar alma süreçlerine dahil edeceğiz. 24 saat açık gençlik merkezleri açacağız. Türkiye'de ilk olarak Seferihisar'da yaptığımız çocuk belediyesini tüm ilçelere yayacağız. Öğrenciler için yurt binaları açacağız. EVKA 3'te, 850 yatak kapasiteli yurdumuzu derhal açacağız. İzmir yaşam bilimleri üniversitesini kuracağız. Kültür başkenti İzmir hedefimize bu bizi bir adım daha yaklaştıracak. Akdeniz dilleri merkezini kuracağız. Hem İngilizce hem de Akdeniz çanağındaki diğer dilleri gençlerimizin öğrenmelerini sağlayacağız. Eksiklikleri bulunan okullarını ihtiyaçlarını gidereceğiz bakım ve onarımlarını yapacağız. Çocuklarımızı kooperatiflerimizin ürettiği sağlıklı gıdalarla buluşturacağız."'YERİNDE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'Kentsel dönüşüme de değinen Tunç Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:"Şehrin dönüştürülmesi eski apartmanların yıkılması değildir. İzmir'in mahallelerini yerinde ve uzlaşıyla dönüştürmeye hız vereceğiz. Herkesin doğduğu mahallede, komşusuyla birlikte yaşama hakkını koruyacağız. Odağına vatandaşın haklarını koyan planlamadan asla vazgeçmeyeceğiz. Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Mirası ilan edilmesini sağlayacağız. İzmir'de kişi başına yeşil alan miktarını iki katına çıkartıp 30 metrekareye çıkartacağız. Doğamızı kent yaşamına dahil edeceğiz. 2,5 milyon metrekare rekreasyon alanı kurup İzmir'in mesire yeri olarak kullanılabilir alanı haline getireceğiz. İzmirli şehir dışına çıkmadan keyifle vakit geçirme imkanına kavuşacak. Geri dönüşüme evlerden başlayarak ayrıştırmaya başlayacağız. Pilot bölge uygulamalarıyla belli yerlerde başlatacağımız uygulamayı tüm kente yayacağız. İzmir'i çöplerini ayrıştırarak toplayan bir kent olacak. Can dostlarımıza tedavi kısırlaştırma hizmetlerini sunacağız. Kömüre ve petrole dayalı çevresel bedeli ağır olan enerji yerine yeni enerji alanlarına yöneleceğiz. Temiz ve çevreci kaynaklardan enerji olacağız. Türkiye'de örnek kurum haline geleceğiz. Enerji kooperatiflerine destek olacağız. Kuracağımız yeni enerji kooperatifiyle temiz enerjiye kent geneline mutlaka yayacağız. Biogaz tesisleri kuracağız. Hayvancılığın yoğun olduğu yerlerde biogaz tesisleriyle merkezi ısıtma sistemlerini kurabileceğiz."'KÜLTÜR VAHASI KURACAĞIZ'Eski elektrik farikasını kente kazandırıp Havagazı Fabrikası'yla birlikte bir kültür vahası haline getireceklerini de söyleyen Tunç Soyer, "Bir zamanlar Türkiye'de popüler müziğin kalbi olan Kültür Park bir müzik okuluna dönüşecek. Fuarın müzik kültürünü yansıtan bir müze kuracağız. Zeki Müren de sizi görecek. Hıdırellez günlerinde karnavala dönecek. Kültürel değerlerimizin korunduğu müzeleri kentimize kazandıracağız. Çok sayıda konsept müze kuracağız, özel müzeciliği teşvik edeceğiz. Organize sağlık alanlarını kuracağız. İzmir'i sağlık alanında dünyanın öncüsü yapacağız. Hastane yakınlarında hasta yakınları için misafirhaneler kuracağız. Kimse dışarıda kalmayacak. İzmir'i tanıtmakla yola çıkacağız. Dünya kenti İzmir platformunu kuracağız. İzmir'den ekmek yiyen herkes platformun içinde olacak. Fuarİzmir'in hemen yanına büyük bir kongre merkezi yapacağız. Uluslararası buluşmalara ev sahipliği yapacağız. İzmir'i Avrupa kültür başkenti yapacağız. İzmir'i Avrupa gençlik merkezi yapacağız. EXPO'ya yeniden aday olacak ve mutlaka alacağız" dedi. - İzmir