CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'den Çav Bella'lı Kutlama

Millet İttifakı'nın CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, yüzde 78'inin açıldığı sandıklarda oyların yüzde 58,2'sini aldı. Rakibi AK Parti adayı Nihat Zeybekçi'nin 20 puan önünde olan Soyer, partililerle birlikte kutlamalara başladı. Sosyal medyaya düşen görüntülere göre CHP'li Tunç Soyer Çav Bella şarkısıyla seçim başarısını kutladı.
SOYER'DEN DİKKAT ÇEKEN MARŞ
CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, seçim zaferini dikkat çeken bir marşla kutladı. Soyer'in, partililerle beraber zaferini, İtalyan marşı olan "Bella Ciao" (Çav Bella) adlı parçayla kutlaması dikkat çekti.
belediye başkan adayı, İzmir, Tunç Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel