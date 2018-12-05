CHP'nin Kars Susuz Belediye Başkan Adayı Oğuz Yantemur Kimdir?

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP'nin Kars Susuz Belediye Başkan Adayının Oğuz Yantemur olduğunu açıklandı. Peki, Oğuz Yantemur kimdir?

OĞUZ YANTEMUR KİMDİR?

Oğuz Yantemur, 1972 yılında Susuz'da dünyaya geldi. İlk, Orta ve Lise öğrenimimi Susuz'da tamamladıktan sonra, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun oldu.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

1995 yılında öğretmen olarak Sakarya'nın Kaynarca ilçesine atanan Oğuz Yantemur, iki yıl burada öğretmen olarak görev yaptıktan sonra kendi ilçesi olan Susuz'da öğretmenlik yapmaya devam etti. Susuz'un köylerinde ve ilçe merkezinde uzun yıllar çalışan Yantemur, belediye başkan adayı olduğu için Arpaçay Öğretmenevi Müdürlüğünden istifa etti.

Oğuz Yantemur, iki çocuk babasıdır.