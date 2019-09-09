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CHP'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü

Kırşehir'de, CHP'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

09.09.2019 13:27 CHP'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü
Kırşehir'de, CHP'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
CHP Kırşehir İl Başkanlığı tarafından Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, İl Başkanı Baran Genç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından partililer Atatürk Anıtı'na çiçek bıraktı.
Törene, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Boztepe Belediye Başkanı Hüseyin Takan, CHP Kırşehir Merkez İlçe Başkanı Doğan Yıldızhan, partinin eski il ve ilçe başkanları ile çok sayıda partili katıldı.
Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde de akşam saatlerinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

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