Haberler» Güncel» Haber

CHP'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 96. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Boyabat ilçe teşkilatı tarafından kutlama etkinliği düzenlendi.

09.09.2019 16:00 CHP'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 96. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Boyabat ilçe teşkilatı tarafından kutlama etkinliği düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen etkinlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından istiklal Marşı okundu.
CHP Boyabat İlçe Başkanı Murat Sezer, burada yaptığı konuşmada, emperyalizme karşı verdiği mücadele ile mazlum uluslara örnek olan partilerinin 96. yılını kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.
Ülkenin bugün yaşadığı sorunlarının CHP'nin politikalarının hayata geçirilmesiyle aşılabileceğinin savunan Sezer, şöyle konuştu:
"CHP, iş arayanların, bağımsız yargı diyenlerin, yurtta sulh ve barış isteyenlerin, her türlü teröre ve terör örgütlerine karşı duranların, yarınlarından kuşku duymak istemeyenlerin partisidir. Bu günlerde yaşadığımız baskı ve zulmü direnerek yeneceğiz. 9 Eylül 1923'te partimizi kuran Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bugüne kadar vatanımız için toprağa düşen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaşayan gazilerimize sağlık ve şükranlarımı ifade ediyorum."

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Hükümet, Boyabat, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:42   Köy okulu öğrencilerine kırtasiye yardımı yapıldı
16:41   Zabıta ekipleri yemekte bir araya geldi
16:41   Kızıltepe davası sona erdi
16:40   İTÜ GVO İzmir'de ilk ders zili çaldı
16:40   A Milli Erkek Basketbol Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ne katılmaya hak kazandı
16:40   Ergenekon davası eski hakimine hapis
16:40   Bakan Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Ross ile görüştü